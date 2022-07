La corrupción y la hipocresía afirmadas en un acta de entrega, por Robert Alvarado @robertveraz

Posteado en: Opinión

“La corrupción y la hipocresía no deberían ser productos inevitables de la democracia, como sin duda lo son hoy”. Mahatma Gandhi

Leyendo el Informe de Resultados de la revisión y verificación del Acta de Entrega de la Gobernación del estado Barinas, de fecha 13 de enero de 2.022, derivado de las Elecciones del Gobernador en el estado Barinas efectuadas el 9 de enero de 2.022 quedando electo gobernador Sergio Garrido, que me llegó vía correo electrónico, lo primero que me viene a la mente es Atila diciendo: “donde mi caballo pisa no crece hierba”. Esta frase atribuida a Atila, rey de los Hunos, también conocido como “El azote de Dios”, evoca desastre, calamidad, que sería la nota distintiva de la gestión gubernamental que culminó en Barinas en enero de este año, las evidencias que nos proporciona el documento en referencia son elocuentes y sugieren una pregunta ingenua ¿cómo gobernaban?, visto el estado de deterioro y precariedad en que dejaron todas las dependencias de la Gobernación del estado Barinas, lo cual nos lleva a plantearnos algunos temas de mayor profundidad, como por ejemplo un modelo de gobernabilidad fundado no sólo en la incompetencia sino también en la depredación de los bienes públicos.

La revisión efectuada al contenido del Acta de Entrega que hiciera el Gobernador Encargado Saliente del estado Barinas, realizada en fecha trece (13) de enero de 2.022, así como de cada uno de los órganos y entes dependientes de este Ejecutivo Regional, con sometimiento pleno de las disposiciones normativas respectivas, plasmada en el documento “VERIFICACIÓN Y OBSERVACIONES EFECTUADAS A LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS DIFERENTES ORGANISMOS, ENTES E INSTITUCIONES PÚBLICAS DEPENDIENTES DEL EJECUTIVO REGIONAL”, refleja la defraudación en el uso, mantenimiento y custodia de bienes muebles e instalaciones físicas, obvio, también aporta indicios de los malos manejos del erario público, dicho así coloquialmente, puesto que habrían echado mano de dineros públicos sin guardar las formas.

Salta a la vista en el mencionado informe la falta de interés por el bienestar público, suena hasta cándido decirlo con esa simpleza, pero no habría otra manera de decirlo ante lo burdo del manejo de los recursos públicos en la gestión de Argenis Chávez Frías, como se colige de una simple lectura, por ejemplo, durante esa gestión en todas las dependencias del Ejecutivo Regional el Inventario de Bienes no se llevó o registró conforme a un sistema de información actualizado sobre los Bienes Públicos según lo establecido en la Ley de Bienes Públicos, en consecuencia, el Inventario de Bienes Muebles no fue presentado con el Acta de Entrega conforme lo que establece Las Normas para Regular la entrega de los Órganos y Entidades de la Administración Pública y de sus respectivas Oficinas o Dependencias.

Abundando en detalles, no existen elementos que permitan asegurar que la entrega de las instalaciones se haya realizado conforme lo que establece las normas respetivas, existiendo faltantes de equipos de computación, teléfonos inalámbricos, monitores, sin omitir daños estructurales, entre otros. En todos los casos, atinentes a todos los diferentes organismos, entes e instituciones públicas dependientes del ejecutivo regional, los inventarios de bienes muebles reflejados en el Acta de Entrega, están desactualizados a la fecha de la entrega, que según la fecha que tiene el Inventario de Bienes corresponde al ejercicio económico 2020. Mención aparte merece lo relativo al Parque Automotor, pensando en Atila, solo diré, desastre total, a modo de guasa, es dable decir, hicieron fiesta con los carros, con los automóviles, los cuales si bien están registrados en el inventario no aparecen y si aparecen, están inservibles. En general, del acta de entrega se desprende que existen una gran cantidad de bienes faltantes y desaparecidos que no coinciden con lo que quien entregó reflejaba en su acta, tales como, carros, motos, equipos de computación y de oficina, y pare de contar, los pocos bienes entregados, fueron entregados en completo deterioro. Repito la pregunta ingenua, entonces ¿cómo gobernaba Argenis y su gente, en tal estado de precariedad?

Por otra parte, respecto a los Estados de las cuentas que reflejan la situación presupuestaria, financiera y patrimonial, fueron omitidos los estados de las Cuentas bancarias y sus respectivas conciliaciones actualizadas, en otras, palabras, en el Acta de Entrega se omitieron los estados financieros de las cuentas bancarias y sus respectivas conciliaciones actualizadas, pero además se evidenciaron cortes de movimientos habidos en las cuentas bancarias y omisión de montos de bienes y fondos asignados a las respectivas unidades. Una perlita, del examen de relación de gastos, se observa órdenes de compra y requerimientos de materiales donde no consta la firma autorizada; así mismo llama la atención que desde el 17-02-2021 y hasta el 30-08-2021, el único proveedor de todos los servicios, incluyendo desde la compra de un chocolate hasta el servicio de mantenimiento de vehículos, es la U.P.F. SERVICIOS Y SUMINISTRO LA UNIÓN. De igual forma, la relación del personal activo no se corresponde con la realidad de la institución.

Otro detallito, la situación de la ejecución del Plan Operativo de conformidad con los objetivos propuestos y las metas fijadas en el Presupuesto de gastos correspondiente es alarmante, puesto que en el Acta de Entrega no costa o no existe copia del Plan Operativo Anual, ni en físico ni en digital, donde se plasmaran los objetivos y metas fijadas para los ejercicios económicos financieros u operativos. Vale decir, Argenis y su gente gobernaban como bachacos sin antenas, porque si no se evidenció plan operativo anual en físico, eso es mentira que tenían una direccionalidad en cuanto a las acciones de gobierno, lo que denota algo sabido, la mala fe en quienes desde finales del siglo pasado se han dedicado solo al usufructo del patrimonio nacional en beneficio propio.

Como es obvio, conforme a las observaciones derivadas de la verificación, sinceridad y exactitud del Acta de Entrega, se detectaron presuntos actos, hechos u omisiones que le causaron perjuicio al patrimonio público del estado Barinas; y en virtud que existen méritos suficientes que permiten identificar presuntas irregularidades administrativas, por ser contrarios a una disposición legal o sublegal, se hace necesario emprender las acciones fiscales y judiciales, a los fines de que se dé inicio al procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades administrativas, así como la apertura de la investigación judicial correspondiente, mediante las actuaciones de investigación necesarias para la verificación de los mismos, previstas en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y la Ley Contra la Corrupción.

Visto lo anterior, confiamos que en cumplimiento a la Ley y como deber y responsabilidad que tiene los funcionarios que reciben los respectivos cargos de la administración pública, se hagan las denuncias respectivas detectadas como han sido las presuntas irregularidades administrativas cometidas por la administración saliente de Argenis Chávez, por el incumplimiento a las normas previstas en las leyes sobre el manejo de recursos económicos financieros y el resguardo y custodia de los bienes públicos en la administración pública. Omitir tal deber, el de denunciar y hacer seguimiento a tales denuncias sería tan desastroso como las actuaciones irregulares detectadas. En ese sentido, efectuada la verificación de las presuntas irregularidades administrativas así como delitos encontrados, corresponde a las nuevas autoridades gubernamentales del estado Barinas dar curso a los procedimientos administrativos y judiciales correspondientes.

