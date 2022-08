Polémica en Australia: senadora indígena llamó colonizadora a la reina Isabel II en pleno juramento

Posteado en: Actualidad, Internacionales

La senadora indígena australiana Lidia Thorpe tuvo que repetir su juramento de toma de posesión como congresista debido a que se refirió a la reina Isabel II, quien es formalmente la jefa de Estado de Australia, como “colonizadora”.

Por Infobae

La senadora ecologista no asistió a la toma de posesión oficial la semana pasada, por lo que asumió el cargo en solitario en la mañana del lunes. Se dirigió al estrado puño en alto y recitó la frase: “Yo, Lidia Thorpe, como soberana, solemne y sinceramente juro que seré fiel y rendiré verdadera lealtad a su majestad colonizadora, la reina Isabel II”.

“¡No serás senadora hasta que lo hagas bien!”, le manifestó uno de los senadores tras el juramento de Thorpe, quien fue advertida por la presidenta del Senado para que repitiera la fórmula de toma de posesión.

La presidenta del Senado, la laborista Sue Lines, intervino para atajar las críticas airadas de otros senadores. “Tiene que recitar el juramento que aparece en la tarjeta. Por favor, recítelo”, le espetó.

Thorpe se encaró entonces con otro senador laborista por sus críticas, aunque finalmente leyó la frase tal como estaba escrita. “A ninguno nos gusta”, expresó otro parlamentario tras el juramento.

Su conducta, en tanto, recibió el apoyo del líder de los Verdes, Adam Bandt, quien publicó un mensaje en sus redes sociales: “Siempre lo fue. Siempre lo será”.

Más tarde, la propia Thorpe, originaria de la etnia DjabWurrung Gunnai Gunditjmara, publicó en su cuenta de Twitter que “jamás he cedido la soberanía”. Thorpe criticó recientemente la bandera australiana porque “representa la colonización de estas tierras”. “No hay un consentimiento ni un tratado, así que esa bandera no me representa”, sostuvo en declaraciones a la cadena Channel 10.

Su intención es acudir al Parlamento para “cuestionar la ocupación ilegítima del sistema colonial en este país”. “Estoy aquí por mi gente y me sacrificaré jurando lealtad al colonizador para poder estar en los medios de comunicación como estoy ahora mismo, para entrar en el Parlamento tal como soy”, avisó.

Australia fue una colonia británica durante más de 100 años, un periodo en el que miles de australianos aborígenes fueron asesinados y las comunidades fueron desplazadas. Finalmente el país obtuvo la independencia de facto en 1901, pero nunca se convirtió en una república de pleno derecho.

En 1999, los australianos votaron por escaso margen en contra de la destitución de la reina, en medio de una disputa sobre si su sustituto sería elegido por los miembros del Parlamento y no por el público.

Las encuestas muestran que la mayoría de los australianos están a favor de ser una república, pero hay poco acuerdo sobre cómo debe elegirse al jefe de Estado.

Según informa Daily Mail, la senadora Thorpe forma parte de una sucesión familiar de mujeres que han hecho carrera en el activismo aborigen: su abuela Alma Thorpe creó el servicio de salud aborigen de Victoria, mientras que su madre Marjorie Thorpe formó parte de la investigación nacional sobre lo que se conoció como las generaciones robadas.

En su comparecencia en el programa The Project del Canal 10, la senadora dijo que también retiraba la bandera nacional australiana durante las conferencias de prensa, después de que el líder de los Verdes, Adam Bandt, fuera criticado por la misma medida.

“La bandera australiana no me representa a mí ni a mi pueblo”, dijo en el panel. Y agregó: “Representa la colonización de estas tierras, y no tiene permiso para estar aquí, no ha habido consentimiento, no ha habido tratado, así que esa bandera no me representa”.

Consultada por su periodista sobre si su argumento podría aplicarse también al Parlamento australiano, en el que trabaja, Thorpe respondió tajantemente: “Absolutamente, estoy aquí para infiltrarme. Me inscribí para ser senadora en el proyecto colonial, y no fue una decisión fácil para mí personalmente, y tampoco fue una decisión fácil para mi familia apoyarme en esto”.

“Sin embargo, necesitamos voces como ésta para cuestionar la ocupación ilegítima del sistema colonial en este país”, añadió.

(Con información de Europa Press y Daily Mail)