Un hombre contó en Twitter cómo contrajo la viruela del mono al comprar un producto en una tienda

Apenas ha llegado una tregua para digerir la pandemia de coronavirus, una enfermedad que ha congelado el mundo durante los dos últimos años y que todavía se encuentra dando sus últimos coletazos, cuando el planeta se enfrenta a una nueva epidemia: la viruela del mono, que pese a no causar el mismo impacto que la covid-19, ha alertado a la OMS y se están registrando una gran cantidad de contagios en muchos países.

Por La Razón

Una afección que, desde que se reportaran los primeros casos, ha estigmatizado a la población homosexual, debido a que en un primer momento, se anunciaban como el único foco de contagio. No obstante, las investigaciones revelaron que la viruela del mono puede contagiarse de otras maneras, algunas de una forma más cotidiana que otras. Como es el caso de un hombre que explicó que se infectó después de comprar un monopatín en Wallapop, una tienda española.

Ayer me diagnósticaron viruela del mono. No, no he participado en ninguna fiesta sexual como dice la OMS, ni me he hecho un tatuaje… Vais a flipar cuando sepais cómo lo he pillado #ViruelaDelMono ?? — Mei Rito (@mei_rito) July 30, 2022

“Ayer me diagnosticaron viruela del mono. No, no he participado en ninguna fiesta sexual como dice la OMS, ni me he hecho un tatuaje… Te sorprenderás cuando sepas cómo lo contraje”, explica Mei Rito, el contagiado en cuestión, en su cuenta de Twitter. El usuario relata la historia desde su intención de comprar el patinete hasta su contagio.

“Hace tres semanas decidí aparcar la bici por las altas temperaturas y contacté con un chico por Wallapop que vendía un patinete eléctrico. Quedamos en vernos para comprobar su estado”, manifiesta, añadiendo que la transacción fue “genial” y el vendedor “simpático, me explicó todo lo que tenía saber del patinete y me dejó probarlo durante quince minutos por la calle para ver si realmente cubría mis necesidades”. “Tomada la decisión, hacemos el intercambio y nos despedimos”, agrega.

La transacción fue genial. Un tipo bastante simpático, me explicó todo lo que tenía saber del patinete y me dejó probarlo durante quince minutos por la calle para ver si realmente cubría mis necesidades. Tomada la decisión, hacemos el intercambio y nos despedimos. — Mei Rito (@mei_rito) July 30, 2022

Rito explica que una semana después, comenzó a tener fiebre y, pensando que podría tratarse de covid-19, se hizo “hasta tres PCR en las siguientes 48 horas, todas negativas”, así que comenzó a trabajar desde casa.

