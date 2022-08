El bochornoso debut pugilístico del “Hulk iraní”, quien no duró ni dos minutos en el ring (Video)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

A principio del 2022, el “Hulk iraní” reapareció en las redes para mostrar cómo se estaba entrenando para ponerse en forma. Su objetivo era prepararse de la mejor manera posible para subirse al ring. Después de una larga espera, logró tener su debut dentro del cuadrilátero, pero no fue como él lo imaginaba. Este domingo se enfrentó al “Titan kazajo”, en Dubai, y la pelea tuvo todo tipo de condimento.

Por Olé

En el pesaje previo Sajad Gharibi dio 136 kilos, mientras que Djumanov Almat Bakhytovich cerró en 99. El enfrentamiento, el cual se desarrolló en el P7 Arena de Dubai, generó altas expectativas ya que el Hulk iraní venía de distintos intentos fallidos por concretar una pelea, tal como ocurrió con Martyn Ford que tuvieron que reprogramarla hasta finalmente cancelarla en abril.

Luego de que la balanza diera sus números, ambos se encargaron de demostrar sus ganas de ganar repartiendo empujones y piñas frente a todo el mundo. Rápidamente los guardaespaldas se encargaron de separarlos y el Hulk iraní aprovechó esto para picantear en redes sociales: “Mañana no vas a tener ningún guardaespaldas en el ring. Te voy a comer”.

Somebody please pay Iranian Hulk to never step foot inside a boxing ring again pic.twitter.com/Ip3IH4wiyc

— Bowls,Beers,Brawls (@Bowl_Beer_Brawl) July 31, 2022