Avión de Nancy Pelosi se dirige a Taiwán, según portal de seguimiento de vuelos

El avión de las Fuerzas Aéreas de EE.UU. (SPAR19) en el que viaja la presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., Nancy Pelosi, se dirige a Taiwán, donde aterrizará sobre las 22.40 hora local (14.40 GMT), según el portal especializado en seguimiento de vuelos Flightradar24.

La visita de Pelosi, que ha irritado profundamente al Gobierno chino, no ha sido confirmada oficialmente y el punto de destino de su vuelo había permanecido en blanco desde que la alta funcionaria despegó de Kuala Lumpur a las 7.42 GMT. EFE

09-0540 #SPAR19 is over Indonesia, heading toward east and tracked by 300k users.

05-0730 #SPAR20 is on ground at SZB airport (Kuala Lumpur).https://t.co/bgOQx4RZYu pic.twitter.com/zWyVUkHJtF

— Flightradar24 (@flightradar24) August 2, 2022