Así será la cápsula de lujo en la que se podrá viajar fuera de la Tierra (FOTOS)

Space Perspective, la primera compañía de experiencias de vuelos espaciales de lujo del mundo, presentó el diseño de su cápsula presurizada, un artefacto en el que los viajeros podrán disfrutar de una experiencia afuera del planeta Tierra con todas las comodidades.

Por El Tiempo

La cápsula estará en la nave espacial Neptune, la cual ha sido “desarrollada para ser la nave espacial más accesible, más sostenible y más segura en o sobre el Planeta Tierra”, dice la página web de la compañía.

Esta nave será llevada al espacio a través del SpaceBalloon, un globo propulsado por hidrógeno renovable, sin cohetes y sin huella de carbono asociada.

Experiencing the beauty of sunrise from the #edgeofspace will be comfortable and cool behind reflective coated windows as you ascend in the climate-controlled, pressurized capsule, propelled by our #SpaceBalloon . Learn more & reserve your seat today https://t.co/sGIlbP2je1 pic.twitter.com/lGtvK3Okx8

“En lugar de despegar, nos elevamos lentamente a 12 mph, lo que hace que la experiencia sea accesible para cualquier persona médicamente apta para volar con una aerolínea comercial”, indica el sitio.

En cuanto a la cápsula, está diseñada para acomodar, con sillas reclinables, a ocho ‘explorers’ y un piloto, aunque esto puede ser configurado para adaptarse a un evento especial, como una cena o una boda.

Introducing the all-new capsule design for Spaceship Neptune, now in production at our campus on the FL Space Coast! We've developed the capsule to be the most exciting & carbon-neutral way to reach the edge of space. Learn more & reserve your seat now! https://t.co/WAPT2EoNrR pic.twitter.com/WNlgA1Zg0P

— Space Perspective (@SpacePerspectiv) July 27, 2022