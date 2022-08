Demi Lovato anuncia que ha vuelto a usar los pronombres femeninos y estas son sus razones

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Demi Lovato es una de esas artistas siempre dispuesta a dar explicaciones sobre los cambios en su carrera y en su vida. Un año y tres meses después de que la cantante estadounidense, de 29 años, se declarara públicamente de género no binario, la artista ha vuelto a actualizar sus pronombres en su cuenta de Instagram, donde cuenta con 138 millones de seguidores, y ha agregado she (ella) / her (ella) junto a los they (ellos) / them (ellos) que usa desde el mes de mayo de 2021. “Adopté los pronombres de ella/ella otra vez”, se explicaba sobre ello Lovato en el podcast Spout.

La cantante de nuevo accedía a detallar públicamente por qué ha cambiado de nuevo sus pronombres, una decisión que para la artista transciende más allá del género. “Para mí, soy una persona tan fluida que… sentí que, especialmente el año pasado, mi energía estaba equilibrada en mi energía masculina y femenina, de modo que cuando me enfrenté a la opción de entrar a un baño y leía mujeres y hombres, no sentí que hubiera un baño para mí porque no me sentía necesariamente como una mujer. No me sentía como un hombre. Simplemente, me sentía como un ser humano”. “Últimamente, me he sentido más femenina, así que la adopté de nuevo”, explicaba en el podcast presentado por Tamara Dhia, según recogen varios medios estadounidenses. “Pero creo que lo importante es que nadie es perfecto. Todo el mundo confunde los pronombres en algún momento, especialmente cuando la gente está aprendiendo. Al final se trata de respeto”, añadía.

La intérprete de temas como Heart Attack y Sorry Not Sorry se declaró de género no binario en el lanzamiento de un podcast llamado 4D y antes de sumergirse en una conversación personal con Alok Vaid-Menon, un escritor e intérprete de género no conforme. “Cada día al despertar tenemos la oportunidad de ser quienes queremos y deseamos. He pasado la mayor parte de mi vida creciendo delante de todos vosotros. Habéis visto lo bueno, lo malo y todo lo que hay en medio. Mi vida no ha sido un viaje solo para mí, también vivía para todos los que estaban al otro lado de las cámaras. Y hoy estoy feliz de compartir más de mi vida con todos vosotros. Estoy orgullosa de contaros que me identifico como no binario”, explicaba entonces en un vídeo publicado su perfil de Instagram durante la introducción del episodio que estrenaba.

