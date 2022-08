Dolor infinito: se desmayó en su fiesta de quince y murió horas después

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Daniela Montemayor Cornejo tenía, como muchas adolescentes, el sueño de una importante fiesta para celebrar sus quince años.

Seguramente después de meses de intensos preparativos y esfuerzo pudo hacer realidad ese anhelo, que terminó de la forma más triste.

Sucedió que en la madrugada del 31 de julio durante el típico vals la menor se desvaneció. Inmediatamente la llevaron a la clínica más cercana de la ciudad de San Pedro, en la región mexicana de Coahuila, para ser atendida. Pero, como cuenta una nota del sitio Milenio, la adolescente murió a las pocas horas.

De acuerdo a la información publicada por sus familiares, no habría sucedido ningún accidente o situación de violencia. Las causas, en cambio, estarían relacionadas con una condición cardiológica de base que tendría la menor y que era conocida desde su niñez.

Tal como informa el sitio Milenio, en la clínica donde falleció, se dio aviso a las autoridades para realizar el procedimiento correspondiente.

La triste despedida de Daniela

Al conocerse la noticia, familiares, agrupaciones musicales y un gran número de lugareños enviaron sus sentidos mensajes en las redes.

“Mi morenita. Me duele en el alma todo esto, no tengo ni que decir que te amaba, porque sé que siempre lo supiste, nunca olvidaré que me reclamabas que ‘mome’ era mi favorita y yo siempre te decía “sabes que tú eres la favorita”.

“Por más que intenté ser fuerte no pude, pero me reconforta tu felicidad en tu fiesta, bailamos como nunca, fuiste feliz hasta el último momento, tan feliz que tu cuerpecito no aguantó. Adiós mi princesa, mi morenita, siempre seremos unas ranitas, tu di rana que yo seguiré saltando y bailando por ti”, escribió su tía.

Daniela fue sepultada en el Panteón de la Resurrección, del cementerio de su ciudad.