“Es el rostro de Jesús”: Encontró un moretón en su brazo y le sacó una foto

“No soy religioso, si lo fuera estaría pensando que es una señal de que a partir de ahora soy el nuevo Mesías”, bromeó Jamie Hales. Este ciudadano británico encontró un moretón en su brazo que le llamó la atención y compartió imágenes: en las redes aseguraron que se asemeja al rostro de Jesucristo.

Por: Clarín

Hales es un treintañero que reside en Chesterfield, Inglaterra, y trabaja en una fábrica de la zona. Un día, el hombre estaba en su casa mirando una película en Netflix cuando decidió fijarse en su antebrazo izquierdo: quedó impactado.

“Oh, ¿qué es eso?”, proclamó en ese momento, citado por la agencia de noticias Kennedy News and Media, en relación al moretón que acababa de descubrir en su extremidad.

El presunto rostro de Jesucristo

Lo primero que advirtió Hales del hematoma fue que podía distinguir una “barba”. Enseguida, se le vino a la cabeza el rostro de Charles Darwin. “Creí que era similar a una cara, así que le saqué una foto. Me senté a estudiarla y luego se la envié a amigos y familiares (…)”, agregó.

Cuando le mostró las fotos a sus seres queridos, ellos comenzaron a pensar que se parecía a Jesús. “Es como una de esas cosas en las que un terapeuta te enseña una imagen de algo y cada uno interpreta algo diferente. Al exhibir las imágenes, todos me decían que se parecía más a Jesucristo y entonces empecé a notar eso”, afirmó al respecto.

Él no sabe cómo se lastimó, pero cree que pudo haberse golpeado el brazo durante su horario laboral. “Tengo un trabajo con tareas bastante manuales, así que me choco con muchas cosas todo el tiempo y realmente no me doy cuenta”, expresó, según Kennedy News and Media.

La madre de Hales, interesada en el tema, subió las fotos del moretón en su Facebook. Pronto, algunos de sus contactos también opinaron que les hacía acordar a Jesucristo: “Es el rostro de Jesús”, indicaban. Por otro lado, otros pensaron en Charles Manson. Y también Rasputín.

“Está bueno ser semifamoso porque se me apareció el hijo de Dios en el brazo, aunque supongo que mi madre se divirtió más que yo”, sostuvo el protagonista de esta anécdota.

Por otra parte, el hombre manifestó que, pese a este episodio, sigue sin ser una persona religiosa. “No me hizo cambiar de opinión sobre la religión, esto es sólo un acontecimiento divertido”, declaró.