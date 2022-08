La Asociación de Profesores de la USB rechazó el despojo del bono vacacional de los universitarios

Posteado en: Nacionales, Titulares

En tal sentido se pronunció el secretario de asuntos académicos de la APUSB, profesor Omar Pérez Avendaño:

“Una vez más el régimen de Nicolás Maduro actúa vilmente contra las universidades como institución y contra los universitarios como seres humanos y como trabajadores al producir este despojo del bono vacacional. El atropello laboral no cesa en las universidades y en toda la administración pública venezolana. El argumento de que no existen recursos es falaz a todo tren. Si no hubiera recursos en el país, como suelen esgrimir, no estaríamos presenciando en nuestras instituciones el funcionamiento del Plan Universidad Bella, por ejemplo. Por algo Venezuela está situada entre las naciones más corruptas del mundo. Aquí llegan con sus camionetotas y sus guardaespaldas estos funcionarios de este plan. ¿No hay recursos o están usados para otros menesteres? En realidad desprecian a los universitarios, al trabajador y al trabajo mismo. También desprecian tremendamente a la educación”.

Prosiguió el dirigente gremial: “Ya habían aplicado una reducción drástica de sueldos, al desconocer la propia Convención Colectiva que impusieron. Ahora, nos despojan del bono vacacional. No existe protección social alguna, seguros, cajas, institutos de previsión. Todo lo arrollan sin escrúpulo alguno. Este tipo de acciones causará mayores estragos académicos en las ya arrasadas universidades. Habrá más renuncias y más imposibilidades de captar personal. Lo hacen a propósito, porque está trazado un plan siniestro de destrucción de las universidades a las que ven como enemigas por producir pensamiento crítico, por saber que en ellas no ganarán elección alguna y no serán nunca espacio para la reproducción de su discurso de totalitarismo, de pensamiento único. Debemos seguir optando por la presión internacional, generada por los organismos internacionales, como la OIT. También por los países amigos de Venezuela. Este desastre en la educación no cesará mientras Maduro y su camarilla sigan en el poder”.

Nota de prensa