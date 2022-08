Corto y Picante: “Nicolás, con la Educación has topado” Por José Luis Farías

Posteado en: Opinión

Por más que hago memoria, reviso en mis libros y papeles, o pregunto a viejos colegas, no doy con ningún antecedente igual o parecido. El insolente agravio de este gobierno contra el magisterio venezolano y las universidades nacionales no lo encuentro ni en países latinoamericanos gobernados por militares gorilas ni en gobiernos comunistas de otras latitudes. El salario, bono vacacional y demás reivindicaciones económicas de todos los sectores del mundo educativo han sido robados. ¡SÍ, RO-BA-DOS! con la aplicación del infame “Instructivo ONAPRE”, un acto sublegal que lanza al degredo todo lo previsto en materia laboral en la Constitución y las leyes. Es un hecho abominable que descubre una mezcla de ignorancia con maldad. No tiene explicación alguna este encarnizamiento contra los educadores y del resto de los trabajadores educacionales para esquilmar su ya mermado ingreso. Ni los pocos trabajadores educativos plegados al gobierno son capaces de justificarlo, mucho menos defenderlo. El desprecio del autoritarismo gubernamental por la educación tiene su prueba más patética en este atentado contra la vida de los maestros, empleados y obreros y sus familias. Que es un desprecio por el país. Pero como no hay mal que por bien no venga, es bueno decir que el magisterio, durante años golpeados por la represión, está dando en la calle un enorme ejemplo al resto del país con una lucha que ya alcanza ribetes épicos en sacrificio por preservar sus conquistas históricas. Nicolás, con la Educación has topado. No olvides que la resistencia al autoritarismo de Chávez comenzó en la Educación en los albores de esta tragedia que ya suma más de dos décadas.