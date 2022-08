No digas que no te lo dijimos: Beyoncé con un diminuto traje, semidesnuda y montada a caballo… te enloquecerá (VIDEO)

Posteado en: Sexys, Titulares

En las últimas horas Beyoncé se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales por la publicación de un nuevo video en YouTube con el que engañó a más de uno. Y es que la famosa intérprete estadounidense aprovechó que sus millones de fans están esperando el lanzamiento del videoclip de Break my soul para bromear con un cliquebait. Aunque el fragmento audiovisual sólo fue un anzuelo, enamoró al presumir su escultural figura en un diminuto traje lleno de glamour.

Por Infobae

Fue durante la noche del pasado 4 de agosto cuando la intérprete Crazy in love, Halo y Partition recurrió a su canal oficial en la conocida plataforma de videos para publicar lo que aparentemente era el videoclip del tema que lanzó el pasado mes de junio y que en las últimas semanas ha logrado escalar hasta los primeros lugares en las listas de popularidad.

La cantante apareció en los primeros segundos del video luciendo la espectacular figura que conserva a sus 40 años en un vestuario similar a un traje de baño muy revelador, pues en las imágenes se puede apreciar que estaba integrado por una estructura central que partía desde su vientre hasta su cuello cubriendo estratégicamente las áreas necesarias.

Cabe mencionar que la estrella internacional posó sentada en una figura de caballo plateada y no cantó, sólo movió sus manos. En otra toma se puede apreciar al corcel inmerso en la oscuridad, mientras que a su alrededor se quemaban unas hojas. Durante los cuatro minutos restantes de la canción solo aparece un fondo negro con la palabra Renaissance, nombre del álbum donde lanzó Break my soul.

Como era de esperarse, los destellos plateados que rodearon a Beyoncé terminaron por conmocionar a sus fans, quienes restaron importancia al cliquebait y llenaron las redes sociales con halagos.

“Yo bien verg*s pensando que Beyoncé había subido el video de Break My Soul y no había leído que decía cliquebait”. “Cuando Beyoncé se sube desnuda a un caballo es un icono y la reina de la música”. “Beyoncé, me lanzas un vídeo con 30 segundos de visual y el resto el título del álbum? No seas mam*na!!”. “¡¡¡Ahora solo juegas con nuestras emociones!!! Sabes que estamos listos jajaja, pero solo tienes que jugar estos juegos mentales ¡Te amo!”, fueron algunos comentarios en Twitter y YouTube.

Otros usuarios de redes sociales aprovecharon su broma para aplaudir su nuevo material discográfico compuesto por Break my soul, I’m that girl, Cozy, Alien Superstar, Cuff it, Energy, Church girl, Plastic off the sofa, Virgo’s groove, Move, Heated, Thique, All up in your mind, America has a problem, Pure/Honey y Summer rennaissance.

“El nuevo disco de Beyoncé es realmente impresionante”. “Break my soul de Beyoncé pasa un sexto día consecutivo en la cima de Apple Music Global”. “Me alegro tantísimo por el éxito que está teniendo Beyoncé… El talento siempre gana”. “Estoy total y absolutamente tomada por el disco de beyoncé el cual amo con locura”, escribieron en Twitter.

No pudieron faltar algunos memes que retomaron el cliquebait, el tema Alien superstar y la postada de su disco. Incluso, la cuenta oficial de los Teletubbies subió un montaje con Lala.

Por otro lado, desde que se lanzó Renacimiento ha estado envuelto en la polémica porque supuestamente Beyoncé habría dicho un insulto. Algunos internautas estallaron y pidieron que la reconocida intérprete modificara la letra.

“La palabra, que no se usa intencionalmente de manera dañina, será reemplazada. El camino hacia el éxito siempre está en construcción”, dijo su representante para The Post y así lo hicieron.