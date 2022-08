Diego Bertie días antes de su muerte: “La vida es tan frágil, no sabes lo que va a pasar mañana”

Posteado en: Sucesos, Titulares

Diego Bertie concedió una última entrevista a Verónica Linares días antes de su muerte. Esto fue lo que dijo.

Por infobae.com

Diego Bertie se fue de este mundo a los 54 años, luego de caer de lo alto de un edificio miraflorino. Sin embargo, su recuerdo sigue y seguirá presente. Prueba de ello es la última entrevista que concedió a Verónica Linares, quien conversó con él días antes de su muerte. Algunas de sus declaraciones llamaron la atención de los cibernautas.

Como parte de su programa de entrevistas, llamado “La Linares”, la conductora de América Noticias entabló diálogo con Diego Bertie en su departamento ubicado en el Malecón de Miraflores, del mismo donde cayó a una altura de 14 pisos este viernes 5 de agosto, alrededor de las 4 a.m.

La entrevista, de 32 minutos de duración y publicada un día antes de su fallecimiento, atrajo la atención de los usuarios no solo porque se trata de la última aparición de Diego Bertie en pantalla, sino también por unas declaraciones que hizo el músico peruano en torno a la muerte.

“Ahora hay que mirar hacia adelante. Yo no estaría haciendo algunas cosas si no hubiera pasado eso (la pandemia). Me empujó a reencontrarme con mi pasado, con mi niñez, con decir qué cosas he dejado a medias y no quiero dejar a medias. La vida es tan frágil, no sabes lo que va a pasar mañana. Todo es cambiante todos los días. No quiero dejar nada a medias”, expresó el artista nacional.

En otro momento, contó con gran emoción que estaba grabando un nuevo disco después de estar alejado de la música por 25 años. “En el momento en el que grabé (la canción) fui feliz. Cuando me la mandaron sonó tan bonito, que dije ‘wao’. Te confieso que tenía en la mente ‘yo no me puedo morir sin hacer algo de música’. Yo no puedo… no sé que pasará mañana…”, dijo para luego cambiar de tema.