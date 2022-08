Kim Kardashian y Pete Davidson terminaron su romance tras nueve meses

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Aunque lo de Kim Kardashian y Pete Davidson parecía ir bastante en serio, al final no llegó a más, y es que la pareja decidió terminar su romance apenas 9 meses después de haberlo iniciado, en medio de la turbulenta ruptura que la estrella de redes sociales tuvo con Kanye West.

Por Infobae

De acuerdo con el portal de E! Entertainment, Kardashian y el actor dieron fin a su noviazgo pero continúan siendo amigos, misma versión publicada por Page Six.

“Kim y Pete han decidido ser solo amigos. Se quieren y se respetan mucho, pero descubrieron que la larga distancia y sus exigentes horarios hacían muy difícil mantener una relación”, declaró una persona cercana a la pareja.

Hasta ahora ninguno de los dos involucrados ha hablado abiertamente sobre la ruptura. Davidson se encuentra en Australia filmando una cita, mientras que Kim permanece en EEUU cuidando a su familia. Por el momento, la estrella de Keeping up with the kardashians (Al día con las Kardashians) tampoco ha eliminado la fotografía que tiene junto a su ahora ex pareja.

El primer beso de esta pareja ocurrió en octubre, concretamente durante un sketch del famoso programa Saturday Night Live, en ese momento, Kim aseguró que solo había sido “un beso en el escenario que resultó divertido, pero no fue un sentimiento intenso”.

Este romántico acercamiento sucedió porque estaban interpretando a los personajes de Disney, Jazmín y Aladín. A pesar de esa primera impresión, el círculo íntimo de la estrella televisiva y el comediante reveló que su buena química fue evidente desde entonces.

“Ella se mostró tímida y risueña con él”, contó una fuente de Saturdary Night Live a la revista Star: “Pete la hacía reír y obviamente había una conexión entre ellos”.

Y es que tiempo después, Kim admitió que si había tenido algo más que un sentimiento fugaz, particularmente porque no asistió a su fiesta después del Saturday Night Live: “Lo pensé más tarde, dije ‘Maldita sea, él es la única persona que no vino’”.

Meses más tarde, ese beso se convirtió en un tatuaje que se hizo Pete Davidson para recordar por siempre el momento, el comediante se escribió en la clavícula los nombres “Jasmine y Aladdin”.

“Pete puede ser súper encantador y a ella le encanta la atención”, dijo una fuente a la revista People, y agregó que Kim se estaba “divirtiendo y disfrutando de la vida” tras su separación de Kanye West. Todo parece indicar que ese romance después de una significativa relación ya terminó.

Tras varias demostraciones de afecto en público, el romance entre Pete Davidson y Kim se hizo oficial en noviembre de 2021, desde ese momento, ambos dijeron que estaban felices de ver hasta dónde los llevaría el amor.

“Ella (Kim) le está diciendo a algunas personas que no es serio aún, pero que no está saliendo con nadie más. Ella estaba tratando de no volverlo un gran tema, pero estaba realmente enramorada de él”, mencionó la fuente de E! News en su momento.

Por otra parte, una fuenta de la revista People afirmó que para Kim, Pete era un “soplo de aire fresco” a comparación de Kanye, “Necesita a alguien que no s etome a sí mismo ni a la vida demasiado en serio”. De esta manera, las personas que conviven con la famosa empresaria dejaron ver que la relación no tenía pretensiones de ser muy extensa, solo se estaban dejando llevar.

La separación de Kim Kardashian y Kanye West

En marzo de este año, la empresaria hizo oficial el divorcio con el padre de sus hijos y se quitó el apellido “West”. Kim Kardashian fue declarada legalmente soltera por el juez de la Corte Superior de Los Ángeles, Steve Cochran.

En su momento, el rapero a quien también se le conoce como Ye se dijo sumanente celoso por el beso que se dio su ahora ex esposa con Pete. La ex pareja tiene cuatro hijos, cuyos nombres son: North, de 8 años; Saint, de 6; Chicago, de 4; y Psalm de 2.

Durante varios meses, Kanye West se siguió refiriendo a Kim como “su esposa” y pasó mucho tiempo antes de que aceptara que ella quería el divorcio, incluso llegó a decir que solo había solicitado esta separación a petición del programa donde lo dijo.

También llegó a establecerle tres condiciones para aceptar firmar el papel, esto solo después de haber generado una estrategia para no hacerlo.