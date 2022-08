Luis Suárez reveló cuándo decidió volver al Nacional de Uruguay

Posteado en: Deportes, Titulares

Después de la euforia vivida en Uruguay tras la vuelta de Luis Suárez a Nacional, el delantero uruguayo conversó con Blanca Rodríguez (Canal 10 de Montevideo) sobre qué lo llevó a tomar esa decisión, cómo vivió el proceso, la oferta que le llegó días antes y cuál es su sensación días después de la locura.

Por Infobae

Respecto a la decisión de volver aseguró que “fue correcta”: “Estamos totalmente convencidos con mi familia porque sabíamos el paso que queríamos dar, y ver lo que se vio el otro día creo que para el país también ha sido importante”. “No dudé en ningún momento, como lo dije en el video, parecía una situación difícil pero recibir tanto cariño yo, mi familia, hizo que sea fácil”, aseguró Suárez.

Al llegar, una inmensa caravana de vehículos lo acompañó desde el aeropuerto hasta en Gran Parque Central, estadio en el que esa misma tarde se hizo su bienvenida oficial. En todo el trayecto, miles de personas salieron a la rambla de Montevideo para saludar al pistolero, que recorrió gran parte del camino con el torso fuera del auto.

“Me sigue emocionando porque creo que un país te reciba así, lo he vivido con Sudáfrica (Mundial 2010), con la Copa América (2011), cuando me tocó irme del Mundial en 2014, pero las que viví el otro día (en su retorno) era algo inolvidable, escuchar a la gente gritándome gracias por volver te conmueve porque es una demostración de que uno tomo la decisión correcta, después está que salga bien o mal, pero estamos convencidos de que es lo correcto”, dijo Suárez.

La oferta que llegó días antes de volver y el cariño que recibió

Según trascendió, una oferta importante tocó la fuerta de Luis cuando él ya había decidio volver al equipo tricolor. “Se lo planteé al presidente de Nacional; no lo tenía en mente, pero también tengo que pensar en el futuro, pero pensé que ya no le podía fallar a la gente de Nacional. Ahí me lo planteé y rechacé esta propuesta, pensé en el cariño de la gente y no podía defraudarle, el fin de semana tomé la decisión. Me siento liberado, feliz, tome la decisión correcta porque quería estar acá”, declaró Suárez.

Las palabras de sus hijos

“Yo quería quedarme en Europa, pero no terminar en un equipo de mitad de tabla, había dejado una buena imagen en Atlético (Madrid) y quería mantenerla, había posibilidades, vino River, vino Nacional y ahí me puse a hablar con mi mujer, hijos, familia, puse todo en una balanza: la competencia, sea en Uruguay o en Japón, tenés que crearla vos mismo porque son tres meses, desde aquella famosa frase me dieron más cariño del que esperaba recibir; mis hijos me miraban el teléfono, veían el video de los hinchas y me decían: ‘Nosotros nos queremos ir a Uruguay’. Mi hijo decía: ‘Me gustaría jugar donde jugaste vos’. Y la nena decía: ‘Me gustaría vivir en Uruguay‘. Mi mujer decía: ‘Yo te voy a acompañar a donde sea’”, añadió el pistolero.

Ademas, aseguró que aunque mucha gente dijera que Nacional era su última opción, “cuando recibís tanto cariño y tenés necesidad de volver a tus orígenes decís sí. Muchas veces uno dice una cosa, pero si recibís cariño, capaz que lo que necesitás es sentirte querido”, añadió.