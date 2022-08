Miguel Cabrera reveló cuándo se retirará de las Grandes Ligas

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

El dia de hoy viernes 5 de agosto de 2022 a través de un reporte del periodista Chris McCosky, el pelotero venezolano de los Tigres de Detroit, Miguel Cabrera aclaró al situación sobre su retiro en esta temporada 2022 de las Grandes Ligas.

Por El Fildeo

Cabrera llamó la atención de todos los reflectores el día de ayer cuando una entrevista con Evan Petzold, “Miggy” dio información sobre su estado físico en la presente temporada del mejor béisbol del mundo. Dicho reporte indicaba que el venezolano presenta problemas tanto es su espalda como en su rodilla lo que acorta su tiempo de juego con la organización bengalí.

“El de La Pradera” indicó que no se sentía del todo bien y que hablaría con su agente, con Al Avila y con todos en la organización antes de tomar una decisión. Pero no esperó mucho y mediante el reporte de McCosky, Cabrera sentenció que no tiene intenciones de retirarse este año y que para la temporada que viene estará presente en el Big Show. “De ninguna manera voy a renunciar. El próximo año voy a estar aquí”. Dijo Miguel Cabrera.

“No way am I going to quit…Next year I’m going to be right here.”

—Miguel Cabrera https://t.co/SxMzWzGAUo

— Chris McCosky (@cmccosky) August 5, 2022