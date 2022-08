Rapero venezolano Cpro presentó su más reciente promocional que dará un nuevo giro a su carrera (VIDEO)

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

En un nuevo giro a su carrera profesional, el rapero venezolano Carlos Aponte, mejor conocido en la industria musical como Cpro Szpilman, presentó su más reciente sencillo “Todo Va Estar Bien”, una canción bastante profunda que habla de lo que le ha tocado vivir en el plano emocional y cómo afrontó esa situación para salir adelante.

lapatilla.com / Roy Andazol

Este interprete de amplia trayectoria en el rodaje musical, ya en el pasado se hizo conocido en la movida urbana del país, en donde logró colarse entre los más jóvenes, quienes reconocieron su talento y habilidad para el canto desde muy temprana edad.

Cpro es perteneciente al colectivo musical Szpilman Récords, de los cuales ha salido varios de los mejores raperos y beatmakers, entre los cuales figura su compañero Tanatox.

Sobre esta producción, Cpro puntualizó que su mensaje va dirigido a muchas personas que han pasado por procesos como la depresión y la ansiedad, una de las condiciones mentales más difíciles de afrontar pero de las cuales se puede salir victorioso.

“Amo esta canción porque me representa, me hace recordar que siempre voy a conseguir la forma de salir adelante y que si me caigo me voy a levantar más fuerte. La vida es extraña, a veces no entendemos nada de lo que sucede pero es bonito cuando el tiempo coloca cada cosa en su lugar. Toda la mier*# que vivan úsenla como Abono. La ansiedad cambió mi vida pero me hizo entender que tanto lo bueno como lo malo que sucede nos ayuda a crecer”, destacó el artista.

Este el primer tema del joven oriundo de Caracas, que va bajo su firma MRMUSIC, la cual es una disquera que visualizó el grandeliga venezolano, Miguel Rojas, junto a su hermana Noelia Naidenoff, quien actualmente representa al joven rapero.

La dirección del clip estuvo a cargo de Davian Rodríguez, la producción musical Tanatox y el master Mautone.

“Me siento muy feliz de regalar a la gente un poco de mi, tengo una mezcla de sentimientos, me trae recuerdos y sé que esto es algo que puede ayudar a las personas a salir de un mal momento”, cerró.

Aquí el video: