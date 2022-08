¿Helado de qué? Conozca esta extravagante heladería en Londres (VIDEO)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Los londinenses que disfrutan del verano más caluroso de la historia en Gran Bretaña, tienen la oportunidad de averiguarlo y probar una gama de otros sabores que se asocian más fácilmente con los sabrosos platos de invierno.

Por Reuters

El Proyecto de Helados de Anya Hindmarch, ubicado en “The Village”, una fila de tiendas en Chelsea, Londres, cuenta con una variedad de sabores que incluyen ketchup, mayonesa y hasta un helado salado.

“Hay muchos sabores extraños y… mi hermana y yo estábamos muy emocionados de probar muchos de ellos”, dijo a Reuters Izzy Konviser, de nueve años, cliente de la tienda temporal Ice Cream Project en el centro de Londres.

La empleada de la tienda, Hannah Wearne, describe el Proyecto, que se extenderá hasta el 28 de agosto, como una nueva versión de los “clásicos de armarios británicos”. Y está demostrando ser un éxito.

“Vendimos el helado de seis semanas en cuatro días, así que hemos sido muy, muy populares… Tenemos nuestros propios clientes habituales, lo cual es realmente encantador”, expresó.

Londoners are getting the chance to sample a range of unusual ice cream flavors more readily associated with savory dishes — including ketchup, mayo and HP sauce pic.twitter.com/LsF2qwvtcx

— Reuters (@Reuters) August 6, 2022