Vasco da Costa, ex preso político del régimen de Maduro sufrió un derrame cerebral

El politólogo Vasco da Costa, ex preso político del régimen de Nicolás Maduro, sufrió un derrame cerebral y está en coma, así lo informó esta domingo 7 de agosto, la defensora de los derechos humanos Tamara Suju.

Por lapatilla.com

“Mi querido amigo Vasco Da Costa, ex preso politico y siempre perseguido, ha sufrido un Derrame Cerebral Masivo. Está en coma. Siento no poder estar con el y su familia. Siento no poder abrazarlo. Les pido una Oración por él! Vasco, no nos dejes! TQM amigo”, escribió la abogada en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

#Venezuela. Mi querido amigo #VascoDaCosta, ex preso politico y siempre perseguido, ha sufrido un Derrame Cerebral Masivo. Está en coma. Siento no poder estar con el y su familia. Siento no poder abrazarlo. Les pido una Oración por él! Vasco, no nos dejes! ? TQM amigo. pic.twitter.com/zJHWEoS6SW — Tamara Suju (@TAMARA_SUJU) August 7, 2022

Da Costa, estuvo detenido en varias ocasiones, la última de ellas en 2018, fue uno de los presos políticos que recibió el “indulto” decretado por el chavismo en 2020.

Luego de ser excaracelado, denunció que sufrió torturas durante su reclusión en el Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde, en el estado Miranda. “Estuvimos secuestrados, nos torturaron, es una infamia todo esto. Salimos en libertad, pero hay que buscar la libertad de Venezuela”, afirmaba el activista el pasado 1 de septiembre de 2020.