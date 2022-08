Comerciantes de Anzoátegui se plegaron al cobro del dólar BCV ante el acoso del chavismo

Comerciantes de Anzoátegui se plegaron al cobro del dólar BCV ante la vigilancia del chavismo

Para evitar sanciones, que pueden ir desde cierres temporales hasta 8 años de prisión, los comerciantes formales en Anzoátegui, se plegaron al cobro de sus servicios a tasa cambiaria del Banco Central de Venezuela.

Corresponsalía lapatilla.com

Luego de viralizarse un video y la posterior detención de un comerciante, algunos usuarios aseguran que la mayoría de negocios formales se ajustaron a la tasa del BCV, pero esto no estaría aplicándose en todos los comercios de la zona norte de Anzoátegui.

Angello Lancillotti, habitante de Lechería, dice que “algunos cobran los dólares al precio que les conviene. Por lo menos en supermercados sí ponen el precio del Banco Central, pero también como he ido a panaderías o bodegones, allí el precio es mucho mayor, a veces ni siquiera cobran la tasa con la que uno se maneja normalmente, pues inclusive es más de 6 bolívares“.

Los comerciantes dicen que se ajustan a lo establecido por el BCV. Mireya Fidel asegura que “realmente todos los negocios serios cobran a Banco Central. Todos los negocios serios de aquí de Lechería cobran según la tasa del Banco Central, pero los informales cobran lo que quieren“.

Algunos jefes de hogar buscan los locales donde se venda a la tasa oficial para rendir un poco sus bolívares. Así relata Maleda Rojas, madre de familia, quien afirma que busca comercios que cobran a la tasa oficial. “Yo comparo los precios y no es fácil comprar. Me meto en un sitio, me meto en otro, para ahorrar”.

Los usuarios temen que para protegerse de la inflación, se produzca un incremento en el precio de bienes y servicios por parte del sector comercial.