¿Te gusta alguna de estas canciones? ¡Alerta! Son las favoritas de los psicópatas

Con frecuencia infravaloramos el peso que realmente tiene la psicopatía en nuestra sociedad. Recibimos infinidad de noticias sobre asesinatos, violaciones y maltratos de todo tipo… y automáticamente pensamos que el victimario actúa por motivos lógicos… por motivos que podamos llegar a comprender. Solemos buscar la explicación (que no la justificación) en alguna anomalía en sus circunstancias y en su entorno… como una educación defectuosa o en el abuso de drogas, por ejemplo.

Sin embargo, hay ocasiones en las que la realidad es mucho más desconcertante. A veces no hay un motivo ajeno a la propia naturaleza del agresor. Es posible que se trate de una persona psicópata… que no experimenta ningún tipo de empatía o compasión hacia el dolor o el sufrimiento ajeno.

El profesor Robert D. Hare (que es uno de los mayores expertos en las complejidades de la psicopatía en el mundo) estima que en torno al 1% de la población mundial es “depredadora de su propia especie”. Otros estudios han demostrado que esa cifra se multiplica por 15 o por 25, si de lo que estamos hablando es de la población reclusa.

Ahora bien, esos serían los psicópatas a los que habríamos identificado y para los que estaríamos -más o menos- preparados. Pero si las estimaciones del profesor Robert D.Hare fuesen reales y -efectivamente- una de cada 100 personas mostrase rasgos claramente psicopáticos… estaríamos hablando de que en Venezuela (donde somos más o menos 28.44 millones) habría -nada más y nada menos- que 284.400 psicópatas. Es decir, que habría -al menos- 275.868 psicópatas que pasarían absolutamente desapercibidos entre nosotros… quién sabe, quizás los psicópatas seamos nosotros mismos y ni siquiera lo sabemos.

¿Cuántos psicópatas entre nosotros?

La realidad es que todas estas estimaciones se mueven en una nebulosa de incertidumbre. Los estudios más exhaustivos sobre el tema suelen realizase en ambientes penitenciarios; donde no se puede extraer un universo verdaderamente representativo de la sociedad… que permita extrapolar los datos al conjunto de la población.

De acuerdo con los expertos, la mayoría de los psicópatas no son criminales, sino que pasan absolutamente desapercibidos en la sociedad. Es lo que se conoce como psicópatas subclínicos o integrados. La diferencia fundamental entre los psicópatas criminales y los psicópatas integrados es la concreta comisión de un ilícito penal, como un homicidio o una agresión sexual. Pero ambos tipos de psicópata tienen -esencialmente- las mismas características emocionales y de personalidad.

El hecho de que estas personas no hayan exteriorizado o manifestado con un comportamiento delictivo su naturaleza, hace que sea francamente complicado que lleguen a ser diagnosticados en algún momento de su vida. Pero, ¿y si el particular funcionamiento del cerebro de los psicópatas provocase que estos reaccionasen de una forma diferente al resto de la población al escuchar una canción u otra?, ¿y si pudiéramos afirmar que existen canciones que le resultan mucho más placenteras a la gente sin empatía?

La lista de reproducción favorita de los psicópatas

Esto es lo que se plantearon unos investigadores de la Universidad de Nueva York, que reunieron a 200 voluntarios entre los estudiantes de psicología… y les pidieron que calificasen o que diesen su opinión sobre una lista de reproducción de 260 canciones. Curiosamente, la prueba dio algunos resultados interesantes y -efectivamente- se encontraron algunos patrones que parecían hacer la diferencia entre las personas psicópatas y las no psicópatas.

Cuando los investigadores examinaron la superposición entre los participantes que obtuvieron una puntuación alta en la escala de psicopatía y cómo calificaron las canciones, encontraron que había una tendencia general de gustos y disgustos para unas 20 canciones:

Entre las canciones que les gustaban a las personas que obtuvieron una puntuación alta en la escala de psicopatía estaban ‘Lose Yourself’ (Eminem), ‘No Diggity” (Blackstreet) y “What Do You Mean” (Justin Bieber). Y entre las canciones que gustaron anormalmente poco a los voluntarios psicópatas del grupo se encontraban “Money For Nothing” (Dire Straits), “The Wayward Wind” (Various) y “My Sharona” (The Knack).

