La historia del abuelo de Olivia Newton-John, quien alertó sobre “la causa de todos los males”

“Una de las grandes tristezas de mi vida es que no conocí a mi abuelo”, le dijo tiempo atrás Olivia Newton-John a i24News. “Cuando era una adolescente, mi mamá me decía: ‘Tienes que ir a conocer a tu abuelo porque se está volviendo anciano’. Y yo contestaba: ‘Estoy ocupada’, y me arrepiento de eso”, añadió la estrella británico-australiana que protagonizó Grease. Ese abuelo que no conoció era el físico y matemático Max Born, uno de los científicos más importantes del siglo XX.

Si no lográs precisar qué fue lo que hizo, es quizás porque, a pesar de sus muchos logros, gran parte del trabajo de Born fue muy complejo. Pero si su nombre, en todo caso, te suena familiar, tal vez sea porque está muy presente en la física, y además porque fue un gran amigo de Albert Einstein.

De esa amistad nos quedó como legado una fascinante colección de cartas que abarcan cuatro décadas y dos guerras mundiales. “Mi madre [Irene] las tradujo [del alemán al inglés]”, resaltó la cantante y actriz. En su extensa correspondencia, discutieron desde la teoría cuántica y el papel de los científicos en un mundo tumultuoso hasta sus familias y la música que interpretarían juntos cuando se encontraran.

De hecho, fue en una de esas cartas -fechada el 4 de diciembre de 1926- en las que Einstein escribió una de las frases más famosas de la historia de la ciencia: “La mecánica cuántica es ciertamente imponente, pero una voz interior me dice que aún no es real. La teoría dice mucho, pero en realidad no nos acerca al secreto del ‘viejo’. Yo, en todo caso, estoy convencido de que Dios no está jugando a los dados”.

Einstein se rehusaba a aceptar la visión probabilística que favorecía esa teoría que describe cómo se comporta la materia que forma el pequeño universo de las partículas atómicas y subatómicas. Pensaba que la incertidumbre que postulaba esa rama de la física en realidad revelaba la incapacidad de encontrar las variables con las que construir una teoría completa.

