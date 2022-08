Exceso de drogas y alcohol: filtraron FOTOS comprometedoras de Amber Heard en fiestas sexuales con multimillonarios

La vida de Amber Heard sigue rodeada de polémicas y escándalos, pues luego de que el jurado decidiera que debe pagarle 10.3 millones de dólares a Johnny Depp tras perder el juicio, expusieron nuevas fotografías que revelaron fuerte detalles sobre la vida privada de la actriz.

Por TV Notas

A través de portal dirigido por Jessica Reed Kraus, House Inhabit, se filtró la información de las alocadas fiestas que se organizan en en Los Ángeles, donde destacan el consumo de alcohol, sustancias dañinas y actividad sex*. Además, los asistentes son personas millonarias, entre ellas Elon Musk.

Una fuente conocida como ‘Gia’, seudónimo utilizado para proteger su identidad, detalló que los invitados a las fiestas asisten con disfraces y manejan temáticas satánicas, además realizan orgías entre personas del mismo género en escenarios construidos en residencias en los alrededores de Los Ángeles, así como el área de la Bahía.

?Thread: Unlike other threads, we want to make it clear that the following information came from someone named “Gia”, which is a pseudonym to protect her identity.

TW: dr*gs, queerbaiting, violence, s*x parties pic.twitter.com/vlhaWEShdF

— mar (@vaersac) August 4, 2022