Robo relámpago en Nueva York: se llevan 2 millones de dólares en joyas… ¡en tan solo 50 segundos! (VIDEO)

Unos ladrones han conseguido llevarse un botín estimado en unos dos millones de dólares de una joyería de Nueva York. El robo sucedió a plena luz del día.

Por Tele Cinco

Las imágenes de la cámara de seguridad mostradas por la Policía de Nueva York, muestra a los ladrones entrando a la tienda, destrozando las vitrinas y corriendo con el botín en menos de 50 segundos.

Para entrar a la joyería utilizaron un martillo para romper las vitrinas y después sacaron una gran cantidad de joyas de diamantes.

?WANTED for ROBBERY: On 8/5 at 2:38PM at 2521 Webster Ave in the Bronx, an individual approached the front door & held it open for 3 individuals. They then used a hammer to smash the display cases & removed a large amount of diamond jewelry. Have any info? Contact @NYPDTips. pic.twitter.com/wDvPm8WJQJ

— NYPD NEWS (@NYPDnews) August 8, 2022