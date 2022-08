Subastarán icónica camiseta de Michael Jordan que podría romper el récord de la de Maradona

Posteado en: Deportes, Titulares

Los fanáticos de Michael Jordan tendrán la oportunidad única de sumar una de las reliquias más preciadas del astro del baloncesto estadounidense porque en septiembre se subastará la camiseta número 23 que utilizó en el Juego 1 de las Finales de la NBA de 1998 que los Chicago Bulls conquistaron al superar a Utah Jazz. Claro está que quien desee quedarse con esta prenda no sólo deberá ser un verdadero fan del ex deportista sino además tener mucho dinero.

Por: Infobae

La casa de subastas Sotheby’s comenzó la puja virtual con la que espera recaudar al menos USD 5 millones, aunque claro, esto es simplemente una estimación previa ya que con el correr de los días quienes quieran quedarse con la casaca irán subiendo el precio.

Sin dudas, esta camiseta ha tomado más importancia en el último tiempo después del estreno del documental The Last Dance que, justamente, repasa lo que fue aquella última temporada de Jordan con los Bulls en 1998. “Las finales de la NBA de 1998 fueron las más vistas de todas las finales de la NBA. El 3 de junio de 1998 el mundo sintonizó la NBC para ver a los Bulls llegar a Utah ante un público local extremadamente hostil. En las imágenes que rodean el juego, se ve a los fanáticos de Utah conduciendo un automóvil con un Bull colocado en un asador, como si lo estuvieran asando a la parrilla. Fue tan polémico que su madre prohibió a los hijos de Jordan asistir al juego. Marcus Jordan (hijo de Michael) explicó: ‘Sentía que Utah era un poco hostil para nosotros cuando éramos niños’. Aparentemente, Jordan no se inmutó por la presión de la situación, disfrutando en el autobús con el cantante de R&B Kenny Lattimore antes del primer juego, justo antes de ponerse la camiseta actual. La escena se ha convertido en uno de los momentos más icónicos de The Last Dance, volviéndose viral e inspirando una gran cantidad de memes”, señala el sitio web.

El basquetbolista, considerado por muchos como el mejor de todos los tiempos, disputó 45 minutos de aquel primer duelo, y ese fue el mayor tiempo en cancha en un partido de esas finales. Con esa camiseta marcó 33 puntos, aunque el triunfo finalmente fue para Utah por 88 a 85.

“Esta camiseta en particular apareció en la portada de Sports Illustrated luego de las Finales de la NBA (se ofrece una copia graduada con esta camiseta). Además, protagonizó en gran medida el Episodio 10 de The Last Dance de ESPN”, describe la publicación de la subasta que explica por qué esta clase de prendas son únicas: “Son increíblemente escasas en Jordan y, como tales, se las considera con los niveles más altos de importancia en la comunidad de coleccionistas (…) Las camisetas de Jordan Finals representan el vértice de la importancia en términos de reliquias deportivas, un artefacto pocas veces visto pero muy deseado del cénit de la carrera de Jordan”.

Cabe recordar que hata la fecha el récord de una subasta de un artículo deportivo lo posee nada menos que Diego Armando Maradona. Fue en mayo de este año cuando la camiseta de la Argentina que utilizó en el primer tiempo ante Inglaterra en el Mundial de 1986 alcanzó los casi USD 9,3 millones y estableció una cifra nunca antes conseguida por una prenda. Para tener noción del monto que se pagó, la marca vigente era de una camiseta de los Yankees de Nueva York que perteneció al mítico beisbolista Babe Ruth y la utilizó en el lapso 1928-1930: se vendió en USD 5,64 millones en una subasta el 15 de junio de 2019.

Si bien es difícil hacer estimaciones, los especialistas creen que esta prenda de Jordan podría superar a la del difunto futbolista argentino, aunque todos coinciden en que la camiseta más preciada del ex basquetbolista es la que utilizó en el sexto juego ante Utah Jazz en 1998 cuando marcó los útlimos dos puntos a cinco segundos del cierre, revirtiéndo el marcador y dándole a los Bulls su sexto anillo. Aquel tiro, con su rival desparramado en el suelo, quedó en la historia como The Last Shot y esa fotografía suya de espaldas a la cámara lanzando es considerada como la más famosa de la historia de Jordan.