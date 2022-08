Casi lo logra: Robó un auto y lo atraparon escondido en un oso de peluche

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Podía correr pero apenas pudo esconderse.

Por: NY Post

Traducción libre del inglés por lapatilla.com

Un hombre buscado por robo de automóvil y no pagar en una gasolinera fue enviado a la cárcel el viernes después de que la policía lo encontrara escondido dentro de un osito de peluche en Manchester, Inglaterra, según la policía de Greater Manchester.

Joshua Dodson, de 18 años, se metió dentro del oso de peluche gigante de 5 pies en la casa de su novia cuando trató de escapar de la policía, según el Sun.

“Cuando fuimos a arrestarlo, nuestros oficiales notaron que un gran oso respiraba en la dirección antes de encontrar a Dobson escondido adentro”. La policía del Gran Manchester tuiteó.

El plan fallido de Dodson se desarrolló en mayo, cuando la policía lo estaba buscando después de que robó un SUV Mitsubishi por valor de $ 10,364 .

Dodson fue atrapado cuando la policía allanó la casa de su novia y vio al oso de peluche en un rincón de la casa “respirando”.

Our neighbourhood task force and divisional tasking team in #Rochdale could bearely believe what they stumbled across last month in search for a wanted man…

We certainly had a more than bearable time bringing to justice one of the town's thieves last week!?? https://t.co/yl7SXaeomX

— Greater Manchester Police (@gmpolice) August 10, 2022