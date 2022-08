¡Insólito! Quedó sepultado mientras excavaba un túnel ilegal en las calles de Roma (VIDEO)

Un hombre quedó este jueves sepultado mientras excavaba un túnel ilegal bajo una calle de Roma, aunque tras ocho horas fue extraído con vida por los equipos de emergencia, que no excluyen que su intención fuera perpetrar un robo en la zona.

El suceso se produjo en la Vía Innocenzo XI, en las inmediaciones de la Ciudad del Vaticano, cuando un hombre quedó atrapado en el túnel que estaba excavando a seis metros de profundidad bajo esta concurrida calzada, según informaron los bomberos de la capital.

Por el momento se desconoce la razón por la que estaba realizando esa perforación ilegal aunque las autoridades sospechan que estaba planeando robar, pues a poca distancia hay un banco y dos oficinas postales, además de otros establecimientos, informan los medios.

Rescue teams are attempting to save a man trapped in a tunnel that caved in under a street in the Aurelio district of Rome. Three other men were already rescued. It is suspected that the men were planning to use the tunnel to carry out a bank robbery.pic.twitter.com/J1gkep874i

— Wanted in Rome (@wantedinrome) August 11, 2022