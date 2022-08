Atacan al escritor Salman Rusdie durante un acto en Nueva York: había sido amenazado por Irán (Imágenes)

El escritor Salman Rushdie fue atacado este viernes sobre el escenario cuando participaba en un acto en Chautauqua, una localidad a seis horas al oeste de la ciudad de Nueva York, informaron medios locales.

Según las primeras informaciones, el autor indio-británico, amenazado de muerte por el Gobierno iraní por sus escritos desde 1988, ha sido apuñalado, y se desconoce su estado.

En fotografías y videos publicados en redes sociales puede verse a una persona, identificada como Rushdie, en el suelo y siendo atendida sobre el escenario.

Carl LeVan, un escritor que aseguró a través de Twitter haber presenciado el ataque, dijo que Rushdie fue “apuñalado varias veces antes de que el atacante fuese reducido por la seguridad”.

La policía local, contactada por Efe, se negó a proveer información.

“Estamos profundamente preocupados por las noticias de que el expresidente de PEN America, Salman Rushdie, fue atacado hoy justo antes de dar una conferencia en la Chautauqua Institution en Nueva York. Condenamos el ataque y le deseamos una pronta recuperación”, señaló a través de Twitter PEN International, una asociación de escritores que defiende la libertad de expresión y de prensa.

Author Salman Rushdie was stabbed after taking stage at a Chautauqua Institute event. He received aid on-site and was able to eventually walk off stage with assistance. This man has been detained by police: @SalmanRushdie pic.twitter.com/qpkYWZoBFq

