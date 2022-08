Periodista rusa detenida por protestar contra la guerra volvió a dejar un fuerte mensaje (VIDEO)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Marina Ovsyannikova, la periodista que protestó contra la guerra de Rusia en Ucrania durante un noticiero en horario de máxima audiencia en marzo pasado, mostró un cartel en el que se leía “Que los niños muertos los persigan en sus sueños” antes de una vista judicial.

Por Infobae

La periodista ha sido acusada de “desacreditar” al ejército ruso.

Un tribunal de Moscú decretó el jueves el arresto domiciliario para Ovsyánnikova.

“El tribunal satisfizo la solicitud de la fiscalía para decretar arresto domiciliario como medida cautelar a Marina Ovsyánnikova”, indicó el servicio de prensa de la corte Basmanni en un comunicado citado por la agencia Interfax.

?? Marina Ovsyannikova, a journalist who protested against Russia's war in Ukraine during a prime-time news broadcast, holds up a sign reading "May the dead children haunt you in your dreams" before a court hearing.

She has been charged with "discrediting" the Russian army. pic.twitter.com/9VkmIgZpEf

— euronews (@euronews) August 11, 2022