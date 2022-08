Inundación en Las Vegas: Torrencial diluvio dejó dos muertos y cuantiosos daños en hoteles y casinos de lujo

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

El aguacero torrencial que causó que algunos de los hoteles y casinos más emblemáticos de Las Vegas se consumieran con las aguas de la inundación se volvió mortal después de que se encontraron dos cuerpos sin vida.

Por New York Post

Los servicios de emergencia y los bomberos que retiraban los escombros de un canal de inundación cerca de Las Vegas Boulevard descubrieron el cuerpo sin vida de un hombre en el agua de la inundación el jueves por la noche, dijo el Departamento de Bomberos del Condado de Clark.

Otro cuerpo fue encontrado el viernes en un canal de control de inundaciones cerca del extremo sur del Strip.

You’re not going to believe this, but I’m not sure if it’s raining more inside @PHVegas or outside. @VitalVegas @LasVegasLocally pic.twitter.com/7LOI1kkcb1

— Sean Sable (@SeanSable) August 12, 2022