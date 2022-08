NetBlocks: Apagón dejó sin Internet a varios estados de Venezuela este #13Ago

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Una fuerte falla eléctrica se desarrolló durante la tarde de este sábado 13 de agosto que afectó a varios estados de Venezuela.

lapatilla.com

De acuerdo al Observatorio NetBlocks, el corte de energía afectó la conectividad de Internet en múltiples estados, incluyendo Caracas.

?? Confirmed: A power outage has knocked out internet connectivity in multiple states of #Venezuela including Caracas; real-time network data show incident onset after ~3 p.m. local time #13Ago #Bajón #SinLuz ?? pic.twitter.com/7s1RRYWUKd

— NetBlocks (@netblocks) August 13, 2022