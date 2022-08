La historia del escape heroico de un niño secuestrado y abusado durante siete años en EEUU

Corría el año de 1972. En la ciudad de Merced, California (Estados Unidos), vivía Steven Stayner con sus padres, Kay y Delbert, y sus cuatro hermanos.

Por El Tiempo

El 4 de diciembre, cuando el pequeño de siete años se dirigía a su casa después de la escuela, como lo hacía de forma habitual, se le acercó un hombre llamado Ervin Murphy que cambiaría su vida radicalmente.

El extraño le aseguró que estaba recaudando dinero para una iglesia, y quería saber si la madre del menor podría ayudarle. Steven aceptó cooperar con el hombre, quien le ofreció llevarlo hasta su casa. El menor se subió al vehículo, pero no regresó después de siete años.

No obstante, Ervin Murphy no era quien había tramado el engaño. Detrás de ese encuentro estaba Kenneth Parnell, un delincuente sexual que tuvo problemas desde muy joven por acosar a menores de edad. Sus actos lo mantuvieron por años en centros de detención, pero ya se encontraba libre y dispuesto a perpetrar otro delito.

De acuerdo con lo planteado en el juicio, el abusador convenció al otro hombre de que necesitaba un niño para criarlo, ya que tenía el objetivo de convertirse en ministro.

De esta manera, Ervin accedió a cada una de las instrucciones que se le pidió y empezó a repartir volantes religiosos para que algún niño cayera en la trampa.

Here is Steve stayner at the time he was abducted (7), & steve when he had escaped and saved another little boys life (14), & then the kidnapper, ken Parnell pictured with Steve pic.twitter.com/IYPzQe1IYW

— who am I (@sadspongebob98) July 30, 2022