Falcón: policía admite haber ejecutado “órdenes superiores” para permitir fuga de un recluso

En un audio difundido por redes sociales, el custodio de Policarirubana, Eduardo Medina, privado de libertad por estar incurso en la fuga del preso Roberto Carlos Zavala alias «el Yogui», quien permanecía detenido desde el 2020 por el delito de homicidio, denunció que cumplió órdenes de superiores para dejar salir al reo del centro de reclusión.

Por Cactus24

«No estoy involucrado directamente en esta evasión, fui amenazado y amedrentado por tres superiores para dejar salir al preso “un momento” sin saber que no lo iban a regresar a la celda. El lunes 08 de agosto, en la mañana recibí varias llamadas donde me decían que no podía decir nada porque podían matarme, incluso a mi familia», expuso Medina en la nota de voz.

Revela que a las 4:30 de la mañana llegó uno de los supervisores y le ordenó sacar al recluso llevándoselo en su carro. «Todo esto quedó grabado en las cámaras de seguridad y el director de Policarirubana sabe todo lo que pasó y se hace a la vista gorda encubriendo a los funcionarios que realmente están involucrados» manifestó el funcionario policial.

Aunque Medina dice no tener nada que ver en la fuga, dijo que a los implicados en este hecho de fuga con consentimiento, les ofrecieron una suma de entre 15 y 20 mil dólares. «Me ofrecieron algo de dinero y no me lo dieron», explica el custodio preso por este hecho, que deja ver las mafias que se manejan en este cuerpo de seguridad del municipio Carirubana.

Según datos suministrados recientemente al evadido de la justicia se lo llevaron en una carro aveo azul dos puertas.