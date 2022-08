La Fanb, de última en los “Army Games”, un desastre con mala puntería (VIDEOS)

Posteado en: Actualidad, Nacionales

Mucho revuelo se dio en días anteriores por la realización de los polémicos “Army Games” en el estado Lara, unos juegos que por lo general se realizan en Rusia.

lapatilla.com

Ahora bien, ya iniciada la actividad en tierras venezolanas, también se da a acabo en Rusia otro segmento de los juegos, ante esto, se pudo conocer sobre la participación de la delegación de la Fanb en el campo de entrenamiento militar de Alabino, cerca de Moscú.

Por lo compartido por la cuenta en Twitter de Conflictos Internacional @ConflictsW, se evidencia que el resultado de Venezuela en el mismo es de “vergonzoso”.

La cuenta informó que para este martes participó la tripulación 2 en el biatlón de tanques, terminando de últimos nuevamente, y con más pena que gloria.

Venezuelas crew 2 participated at the tank biathlon at the army games in Russia today. They finished last again but with a time 5 minutes quicker than Crew 1s time a few days ago. Videos of the performance in the thread below. #Venezuela pic.twitter.com/rrMiDelJMK — CNW (@ConflictsW) August 16, 2022

“La tripulación del tanque 2 de Venezuela tuvo un tiempo mucho mejor en los objetivos de las armas principales y consiguieron 3 impactos, sin embargo, solo 1 contó ya que el primer disparo excedió el límite de tiempo de 20 segundos, el segundo disparo fue bueno pero el tercero falló, recargaron y tomaron un cuarto disparo pero dieron en el blanco equivocado”, detalló la cuenta.

Asimismo, en otro punto de la actividad, por poco causan un gran accidente con el tanque de Kazajstán, cuando intentaban dar marcha atrás de un puesto de tiro.

Whilst reversing off the firing stand they almost caused a big accident with the Kazakhstan teams tank as it passed behind them at high speed. pic.twitter.com/jfWe7oRPur — CNW (@ConflictsW) August 16, 2022

En otro tramo, golpearon un objeto que funciona como marcador en una colina, evitando por pocos ser penalizados, puesto que el artefacto solo era de guía.

Durante el tiro al blanco del cañón coaxial del tanque, hubo “mucha confusión”, expresa la cuenta, luego que Venezuela presentó problemas técnicos y no ejecutó los disparos. “no disparó durante varios minutos, hubo mucha comunicación entre los comandantes venezolanos y la tripulación del tanque”.

Eventually the Venezuelan crew did fire but missed and the coaxial gun was discarded and they continued with the course pic.twitter.com/lXSPBv2ApY — CNW (@ConflictsW) August 16, 2022

Luego de ese “problema técnico”, la Fanb pudo disparar, pero falló.

Por último, muestran a un grupo de venezolanas que veían la participación de la delegación, pero con una cara de vergüenza que se notaba visiblemente.