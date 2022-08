Infobae: La insólita declaración de una teniente de Inteligencia sobre el caso de los drones en Venezuela

Posteado en: Actualidad, Nacionales

Yolmer José Escalona Torrealba es un joven condenado a 30 años de prisión por el caso de los drones. Según la declaración que dio en el Tribunal la teniente (GNB) Gabriela Estela Alas Caballero, quien pidió su detención, se basó en la mención que “una persona” hizo de él, su ubicación según el rastreo telefónico y de internet que la funcionaria de inteligencia hizo sobre él. La mujer, cuyo alias es “La Cochina”, explica cómo se procede sin órdenes judiciales a rastrear teléfonos y alega que “recibe órdenes”, a la vez que “imagina” que las personas tienen derecho a la confidencialidad.

SEBASTIANA BARRÁEZ // INFOBAE

Escalona es hermano de Yilber Alberto Escalona Torrealba, solicitado como el explosivista del intento de magnicidio contra Nicolás Maduro, el 4 de agosto de 2018, durante la celebración del desfile por el día de la Guardia Nacional. A Yolmer José lo detienen, junto con su pareja Emirlendis Carolina Benítez Rosales, José Miguel Estrada González y Alberto José Bracho Rosques, cuando se trasladaban en un vehículo Chevrolet, Spark azul, en el puesto policial La Coromoto de la Policía Nacional, en el Km 163 de la autopista José Antonio Páez.

Después de la declaración que la funcionaria de la DGCIM, Alas Caballero, dio en el Tribunal, la respuesta de Yolmer Escalona fue puntual. “La señora vino a mentir. Usted le preguntó si hubo un familiar mío en el hecho y dijo que no, pero a las 9 ya había una orden de detención en mi contra. ¿Por qué me detuvieron a las 3 de la madrugada? Ningún familiar mío fue detenido al momento del hecho y cuando me detuvieron, no había orden de detención. Dijo que a los 9 de la noche ya tenía mi teléfono y es falso, porque me detuvieron a las 3am: la señora está mintiendo”.

Fue solo telefonía

La teniente (GNB) Gabriela Estela Alas Caballero cuyo alias es La Cochina, tiene 28 años de edad y casi tres adscrita a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), narró ante el Tribunal que juzgó el caso de los drones como se conoce al intento de magnicidio del 4 de agosto de 2018, que ella comienza a hacer telefonía y que “mediante personas de confianza, logró constatar que el ciudadano Escalona fue quien extrajo, en Barquisimeto, a los ciudadanos que participaron en el magnicidio frustrado del presidente Nicolás Maduro”.

Cuando le preguntaron en qué consistieron esos trabajos de inteligencia, la mujer respondió: “Son netamente de telefonía, con materiales confidenciales, los cuales no le puedo revelar, pero hay fuentes que tenemos a lo largo del territorio nacional, a quienes recurrimos cuando ocurre un tema de esta magnitud. La telefonía nos arroja puntos que nos dicen donde estaba la persona al ocurrir los hechos”.

Dice que a quien rastrearon, a través del sistema de telefonía, fue a Yolmer Escalona. “Tenemos personas que están 100% a la orden de recibir instrucciones de seguimiento y teléfonos”. Que el rastreo se hizo a nivel nacional, “porque se desplegaron a lo largo de Venezuela, Barquisimeto, Apure, la frontera, donde colocamos estrategias militares, para poder rastrear esas personas”.

Le preguntaron si participó directamente en el rastreo a Escalona. “No directamente porque me encuentro asignada a la División Penal y Criminalística, pero tenemos personas que les damos directrices, le damos fotos, cédulas, porque el Estado nos faculta para ello”. La precisan a que responda cómo localiza a Escalona y responde que “damos las directrices y en el punto donde encuentren la persona, hacen su trabajo, buscan a la persona que se está en seguimiento y sabe de los métodos d seguimiento. Cuando lo encuentran, me lo dan a mí y después yo hago el acta policial”.

De las respuestas que dio a preguntas directas se determina que ella no estaba en el sitio ni participó en la detención, tampoco en ninguna inspección de lugar, aunque fue la que motivó la aprehensión de Escalona.

El interrogatorio

Algunas de las preguntas que los abogados le hicieron a la teniente (GNB) Gabriela Estela Alas Caballero:

— ¿Tiene instrucciones de investigar penalmente?

— Si, en la Escuela Militar obtuve formación de investigación penal y cuando llegué a DGCIM se nos capacita

— ¿Practicó alguna aprehensión?

— No

— ¿Practicó inspección?

— No. Hice la motivación para que solicitaran la aprehensión. Tengo la telefonía y otros métodos por medio de internet.

— ¿Hizo la experticia de telefonía?

— No realicé la experticia.

— ¿Ha visto una experticia telefónica?

— Si, pero no la he realizado.

— ¿Quién le aportó la experticia de este caso?

— Nadie.

— ¿Conoce a Brayan Oropeza?

— No.

— ¿Usted redactó el acta? ¿Si conoce el contenido?

— Si.

— Mi defendido manifestó que usted le dio unas patadas a Brayan Oropeza… (objeción de la fiscal). Los DDHH deben ser respetados y mi defendido fue torturado por la testigo. La ley establece en su artículo 15 q el funcionario que oiga la información de tortura debe notificar a la Defensoría del Pueblo, tiene la obligación de hacer constar estos hechos.

— ¿Cuáles fueron los elementos que le sirvieron de motivación para realizar el acta?

— El ciudadano se encontraba en el espacio donde se hizo el traslado, porque existen unas antenas que nos informan dónde estaba él; más existen los OCEIM que hacen el seguimiento.

— ¿Qué día le dieron la información para investigar a las personas?

— No recuerdo la fecha, no si era de día o de noche.

— ¿Puede recordar el traslado que indagaba?

— No recuerdo de dónde venía ni a dónde iba. Mis antenas tienen un sistema que relaciona con los celulares; emiten una señal en la DGCIM que activa las búsquedas, doy las instrucciones y me lo ubican.

— ¿Por qué a él?

— Debido a que viene información de todos los ciudadanos que fueron a hacer los hechos materiales.

— ¿Por qué llega a él?

— Como era un magnicidio, somos los primeros en reaccionar y ocupamos todo el tiempo en la realización y se activa la DGCIM en conjunto y así somos eficaces. Al momento del hecho se aprehenden unas personas y tenemos q investigar su círculo familiar y aprehendemos. Se empieza a trabajar con el círculo familiar. Estrategia militar es un conjunto organizado que puede tener para conseguir cualquier información. Estrategia militar con la de los complementos que utilizan para poder llegar a un resultado, un complemento para trabajar en telefonía, donde esta estrategia se basa en telefonía, seguimiento, no puede indagar más Capitulación y confidencialidad y firmo un documento donde me prohíbe revelar información. No sé a quién extrajo Yolmer Escalona. No sé de dónde venía ni a dónde iba.

— ¿Solicitó a un juez de control autorización para la intervención del teléfono del ciudadano?

— Eso no es una intervención. Solo una apertura de celdas.

— ¿Dónde realizó el curso de investigación penal?

— En mi función de la GN y en DGCIM nos dan esas materias.

— ¿La antena de una cuenta telefónica y la comunicación de cualquier ciudadano es privada, usted solicitó autorización de un juez de control para tal fin?

— No.

— ¿Ud. cuándo inició la investigación, antes, durante o después del acto del 4/8?

— Justamente cuando se activó el dron.

— ¿Quién le facilitó los datos del señor Yolmer?

— Tenemos maneras, estamos asociados a las compañías telefónicas.

— ¿Quién le dio la información?

— Podemos tener información debido a que es urgente y necesaria.

— ¿Por qué solicita la determinación de ese ciudadano?

— Él fue el encargado de hacer la extracción del personal, no recuerdo los nombres.

— ¿Dónde empezó la persecución del ciudadano?

— Tenemos personal de confianza que realizó el seguimiento en cada punto de Venezuela.

— ¿Cómo da con el entorno familiar de Yolmer?

— Al momento que sucede la explosión de los drones se aprehendieron a unos ciudadanos, a través de ellos comenzamos a estudiar a las personas y así damos con el paradero de Yolmer.

— ¿Realizó alguna otra acta en este caso?

— Si, la de la aprehensión del General que está en la esquina, de la ciudadana Yanín.

— ¿La orden de aprehensión de Yolmer Escalona, cuando la solicita?

— Horas después.

— ¿Quién la solicita?

— Yo

— ¿Se lo ordenaron?

— Claro.

— ¿Qué día?

— Son labores necesarias y urgentes, una llamada al fiscal o al tribunal y acuerda con ellos y ya, vía telefónica.

— ¿Qué es OCEI?

— Oficial de Contrainteligencia Militar.

— ¿Quién practicó la detención?

— No sé.

— ¿Cómo se entera de la aprehensión?

— Solo la motivo y ya luego vendría otro que hace la aprehensión.

— ¿Su información viene de otro funcionario?

— Si

— ¿Cómo localizó el teléfono?

— Por la filiación que tenía con las telefonías.

— ¿Cuándo hizo la motivación, vio los rasgos de las personas que llevaba Yolmer?

— Yo estaba en Caracas. La persona que hace el seguimiento es la que me informa. No estuve en el lugar.

— Ya se le impuso del delito de falso testimonio, debe declarar ¿qué le condujo a motivar la detención de Yolmer Escalona?

— Recibo información y proceso en una computadora que nos da los puntos clave, como el momento la hora, con quién andaba, la telefonía, porque estamos alineados con las compañías telefónicas de Venezuela y de ahí obtenemos la información de cualquier número, investigamos todo el entorno familiar, de los detenidos después del delito.

— ¿Qué información recibió de Yolmer Escalona?

— El punto donde se encontraba, las personas con quien se encontraba, nombres, cómo se trasladó, eso no está del todo plasmado en el acta, el lugar, la hora. No puedo decir qué fue lo que se realizó. Tenemos un sistema donde podemos verificar cédula, nombres de cualquier persona, cuando llegó la información se verifica la cédula, nombre completo, número de teléfono, rasgos.

— ¿Y cómo llega a motivar la solicitud de aprehensión con esos datos?

— Aparte de eso con todos los indicios ocurridos en la tarde y el entorno familiar y se tenía visto la movilización del personal. Con amistades de él llegamos a esa información.

— ¿Esas personas fueron interrogadas?

— Si, una entrevista previa, desde su nombre, hasta todo lo que ocurrió en el día, después y antes.

— ¿Se levanta acta de esa entrevista o conversación?

— Si, hacen acta de entrevista, no está presente el Ministerio Público porque somos representantes del Estado y podemos hacerlo sin abogado… Antes nos enlazamos con el tribunal y la fiscalía y les manifestamos q eso se va a llevar a cabo.

— ¿El MP la autoriza para que haga esa entrevista entre el funcionario y el aprehendido?

— Si.

— ¿Qué otra potestad tiene?

— Podemos indagar en las compañías telefónicas; tenemos un teléfono celular y ubicamos las personas.

— ¿Toman el móvil o el número?

— Es el perito quien puede manipular el teléfono. Me siento con mi grupo de trabajo, perito, OCIM, persona de confianza y realizamos las investigaciones, yo no soy perito y se pasa la información en tiempo real.

— ¿El perito no suscribe absolutamente nada?

— El suscribe si es oficiado por el tribunal. En este caso el OCIM ni el perito, yo suscribo la información.

— ¿No incautaron teléfonos a alguien?

— No incautamos el teléfono a nadie. El teléfono lo tengo para comunicarme con las compañías.

— ¿Ubica a la persona o al móvil?

— Cuando buscamos el número celular y tenemos la información y cuando encuentro la persona involucrada, la detengo.

— ¿Explique cuáles son los elementos suficientes para aprehender a una persona?

— Él era el encargado de la movilización de las personas involucradas, por ello se hace la motivación.

— ¿Cómo supo que era él el que estaba encargado de la extracción?

— Porque me lo dijo una persona.

— ¿Entre esta investigación le surgió el teléfono de Juan Carlos Requesens Martínez?

— No hice nada que tenga q ver con Requesens.

— ¿Quién hizo el estudio del círculo familiar, antes de la aprehensión?

— No recuerdo.

— ¿Se hace el seguimiento y se hace otra acta?

— No, mi personal no aparece dentro del acta, ni hacen acta. Se hace la verificación previa de la información que nos da el personal de confianza. Mi personal de confianza, los OCEIM son clandestinos, no es que sea ilegal, es un patrón de la contrainteligencia. No pueden ser vistos por la persona que están siguiendo.

— ¿Sabe que hay derecho a la confidencialidad en las personas?

— Imagino que sí.