La redes de Diego Bertie no se cerrarán pese a su muerte: “Él seguirá vivo a través de su trabajo”

Antes de su inesperado deceso, el músico peruano estaba a punto de lanzar su nuevo disco ‘Río tres x’. Dicho material inédito será publicado en su cuenta de Instagram.

Los fans de Diego Bertie podrán seguir disfrutando de su trabajo artístico gracias a su cuenta de Instagram, la cual seguirá activa pese a su inesperado deceso. Como se recuerda, el actor y cantante peruano falleció el pasado 5 de agosto tras caer del piso 14 del edificio donde vivía, en el distrito de Miraflores.

Mediante su plataforma, el equipo de Bertie agradeció a los más de 229 mil seguidores del artista nacional, quienes no han dejado de comentar las fotos y videos publicados, resaltando en todo momento el gran talento que tenía el intérprete de “Qué difícil es amar”.

“Queremos agradecerles por todas las muestras de cariño hacia Diego. Él era-y seguirá siendo-un corazón gigante, lleno de mucha ilusión, en especial en esta etapa de cumplir su sueño de volver a la música, que era lo que más feliz lo hacía”, se lee en un comunicado compartido.

“Él merece que se compartan todos los proyectos que venía preparando y es por eso que esta cuenta se mantendrá activa para difundir estos trabajos que él con tanta ilusión estaba preparando junto con su equipo”, añadieron.

Tras ello, explicaron que el material que Diego Bertie estaba a punto de lanzar será publicado en sus redes sociales, ya que “él así lo hubiera querido. Diego seguirá vivo a través de su trabajo, su gran legado”. “Gracias a todos por compartir”, finalizaron.

Temas inéditos de Diego Bertie

El músico nacional estaba a punto de lanzar su disco ‘Río tres x’, del cual desprenden los temas “Puede ser” y “Ya no creo más en ti”. El productor Manuel Garrido Lecca concedió a ‘Día D’ un adelanto de estos temas inéditos. Asimismo, dio detalles de este material, el cual se lanzará muy pronto como una forma de homenaje.

“No tengo palabras para describir lo entusiasmado que estaba con el disco, lo animado que estaba. Quería retomar la actividad musical que también, él creía, que era parte de su expresión como artista”, dijo el productor Manuel Garrido Lecca, quien expresó su pesar ante esta pronta partida.

“Puede ser” es la inédita canción del disco ‘Río tres x’, que con mucha ilusión estaba grabando Diego Bertie. “Puede ser, una nueva ilusión, puede ser, solo mi corazón o será amor. Oh, será”, se le escucha cantar al artista.

“Ya no creo más en ti” es otro de los temas inéditos del fallecido cantante y actor. “Dejó el sol iluminar el camino, veo a la luz ser sombras en la sala, y al viento desordenar mi destino”, dice la letra.

También grabó con Patricio Suárez Vértiz

Además de trabajar en su disco, Diego Bertie se unió con el hermano menor de Pedro Suárez Vertiz para grabar una nueva versión de “Qué difícil es amar”, la cual iban a hacer pública el jueves 11 de agosto en una presentación. Lamentablemente, todo esto solo quedó en ensayos.

En el programa ‘Magaly TV La Firme’, Patricio Suárez Vértiz confesó cómo fue que recibió la noticia de la muerte de un viejo amigo. Señaló que fue difícil procesarlo porque lo había visto recientemente y fue un golpe duro.

“Mi hermana me llama a las 6:00 a.m. y me da la noticia, me quedé helado porque acababa de estar con él hace unos días. Yo a veces pienso que preferiría no haberlo vuelto a ver porque habría sentido la noticia lejana, de una persona que no veía hace tiempo. Verlo a Diego era enamorarte, uno se enamoraba de él porque era un artista de verdad”, confesó.