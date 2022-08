“Seriedad y compromiso”: las exigencias de Omar López a los peloteros venezolanos para el WBC (VIDEO)

Posteado en: Deportes, Titulares

El nuevo manager de la selección de Venezuela para el venidero Clásico Mundial de Béisbol, Omar López, celebró este miércoles salir seleccionado entre un grupo privilegiado de candidatos para asumir esta importante responsabilidad.

El coach de los Astros de Houston, aseguró que esto ya es algo que le llena de alegría por ser un compromiso de gran altura. “Que la Federación me seleccione a mi no le quita merito a nadie, esto es un compromiso muy grande, quizás el más grande de mi carrera como coach. He tratado de mantenerme firme, tenemos mucho trabajo por delante, una agenda muy full. Siempre mi base es mantener la humildad”, destacó en entrevista para El Extrabase.

López añadió que le va a pedir a los jugadores a tener un gran compromiso con el país al vestir la camiseta y que van a tener que comprometerse a trabajar arduamente para ganarse un lugar en el equipo.

“Tienen que hacer un compromiso con ellos como lo tengo yo una vez que sean seleccionados. Una cosa es decir sí voy a representar a Venezuela, pero si no me preparo no me comprometí. Hay que hacer un sacrificio diferente al que te haz venido preparando para este Clásico”, añadió.

Destacó que está armando el mejor equipo de dirigentes para poner en orden al equipo, que buscará un título esquivo durante los últimos torneos.