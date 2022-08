VIDEO: Tras pasar 12 países en seis meses, venezolano logra cruzar a EEUU con su inseparable mascota

Posteado en: USA

Un inmigrante venezolano logró llegar a Estados Unidos tras pasar por 12 países del continente americano en seis meses acompañado de su perra.

Por El Diario NY

Según contó Miguel Abreu, fue en México que temió ser detenido por las autoridades.

“Siempre le decía, hagan su proceso, y si me van a separar de mi mascota, me deportan a mi país o yo me regreso; pero, en realidad, nunca me he separado de mi mascota…”, declaró en entrevista con Noticias Telemundo

Abreu se topó con la perra en Viña del Mar cuando se fue a Chile en busca de mejores oportunidades. El hombre relató que el animal lo acompañó en los momentos más sombríos de su estancia.

“Me tocó dormir en la calle, y la que siempre estaba conmigo era ella. Yo pasaba frío. Ella estaba al lado mío pasando frío. ¿Cómo yo puedo abandonar un amigo mío que ha estado ahí conmigo en lluvia, en frío?”, destacó el entrevistado.

