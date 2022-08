Agentes fronterizos dejaron pasar tranquilamente inmigrantes a EEUU y todo quedó grabado (VIDEO)

Un nuevo video impactante muestra a los agentes federales abriendo tranquilamente las puertas en la frontera para permitir que los inmigrantes ilegales ingresen a los EE. UU. en medio de un aumento alarmante y sin precedentes.

Por New York Post

Las imágenes de video de drones obtenidas por Fox News inicialmente mostraban a más de una docena de inmigrantes de aspecto inseguro parados detrás de una puerta cerrada en la frontera de Texas.

This was the moment Border Patrol arrived with the key and let the migrants in. The landowner allows both TX DPS/National Guard and Border Patrol to work here. The gate has always been left open in the past. TX is now closing it, & migrants have to wait for BP to be let in. pic.twitter.com/AR4S9Vn3qH

— Bill Melugin (@BillFOXLA) August 17, 2022