“¡Oleg, deja todo y vuelve!”, así se vivió el drama ruso en medio de una caminata espacial (VIDEO)

Un astronauta ruso que trabaja en el exterior de la Estación Espacial Internacional regresó el miércoles a la esclusa del laboratorio, luego de que un problema eléctrico en su traje obligó al control de tierra de Moscú a poner fin a la caminata espacial antes de tiempo, informaron fuentes estadounidenses y rusas.

Por Infobae

Oleg Artemyev llevaba casi tres horas de una caminata espacial de seis horas cuando los niveles de voltaje de la batería de su traje comenzaron a bajar, lo que llevó a los controladores en Moscú a ordenar el regreso inmediato del cosmonauta a la esclusa de la estación espacial.

“Oleg, debes regresar a la esclusa de aire lo antes posible. Porque si pierde energía, no son solo las bombas y el ventilador, perderá las comunicaciones. Así que tienes que volver”, le dijo un controlador a Artemyev, según se escuchó en una transmisión en directo del audio entre el espacio y la tierra. “Oleg, deja todo y regresa”, continuó, “Suelta todo y regresa de inmediato (…) Vuelve y conéctate a la energía de la estación”.

VIDEO: A spacewalk by two Russians was ended abruptly due to a problem with the battery in cosmonaut Oleg Artemyev's suit, though at no point was he in any danger, say US and Russian space agencies. pic.twitter.com/HGz6O0O5Zx

— AFP News Agency (@AFP) August 18, 2022