Entrenador de Brasil también criticó a Mbappé por subestimar las Eliminatorias Sudamericanas

El Mundial de Qatar 2022 cada vez está más cerca y la discusión sobre quiénes son los candidatos a llevarse el título está sobre la mesa. Dentro de las posturas que aparecieron, Kylian Mbappé fue foco de críticas durante un largo tiempo por menospreciar el nivel de los países sudamericanos al hablar de Argentina y Brasil como posibles aspirantes a la corona. Lejos de dejar pasar el tema, esta vez fue Tite quien refutó su teoría con un análisis de la polémica declaración de la estrella del París Saint Germain.

Por Infobae

El entrenador de la Verdeamarelha se guardó su opinión durante varias semanas y aprovechó la previa de la última ventana FIFA para reflotar el enfrentamiento. “Para mí, el corte al que se refiere Mbappé no son las Eliminatorias. Quizá esté hablando de estos choques de Nations League o de amistosos europeos, pero no de las Eliminatorias”, declaró el técnico en diálogo con ESPN.

Y apeló a una comparación: “Hablé hace poco con un columnista uruguayo y me dijo: ‘Jugar en Bolivia es muy difícil. Jugar en Cochabamba es muy difícil. Jugar en Uruguay es muy difícil…’. Seguramente, Mbappé no tiene este corte, no sabe de esta dificultad, no la buscó. No tenemos a, con todo respeto, Azerbaiyán para jugar. No tenemos uno para darte un respiro. Son todos partidos con un grado de dificultad muy alto en las Eliminatorias”.

Para cerrar su postura, Tite puso a Conmebol por encima cualquier clasificatoria hacia una Copa del Mundo. “Las Eliminatorias aquí tienen un grado de dificultad mucho mayor que esa fase de grupos de las Eliminatorias europeas, digo que sí”, concluyó. Vale recordar que el director técnico confirmó a principios de año que dejará de ser el entrenador una vez que termine la máxima competencia a nivel selecciones.

El coach de 61 años tomó el puesto principal del combinado nacional brasileño a mediados del 2016 luego de la destitución de Dunga por malos resultados. El ex mediocampista de la selección, que disputó tres Copas del Mundo como futbolista, había iniciado su segundo ciclo como DT de Brasil en julio del 2014 tras el fracaso del plantel que comandó Luiz Felipe Scolari en el Mundial que tuvo a ese país como anfitrión. Sin embargo, la histórica eliminación en la fase de grupos de la Copa América Centenario del 2016 lo eyectó del cargo.

Tite le imprimió cierta estabilidad a la Verdeamarela con la conquista de la Copa América 2019 como local y un segundo puesto de la edición 2021 también en Brasil, luego de caer en la final ante Argentina. La Copa del Mundo de Rusia 2018 fue su único desafío mundialista con una derrota 2-1 en cuartos de final ante Bélgica.