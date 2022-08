Explosión en un depósito de municiones ruso cerca de la frontera con Ucrania

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Las autoridades rusas denunciaron este jueves un incendio en un depósito de municiones de la región de Bélgorod, limítrofe con Ucrania, lo que ha obligado a evacuar a los habitantes de las localidades vecinas.

“Según los últimos datos, no hay heridos. En el lugar trabajan los servicios de emergencia. Se está esclareciendo la causa del incendio”, aseguró Viacheslav Gladkov, gobernador de Bélgorod, en su canal de Telegram.

Los habitantes de dos aldeas que se encuentran cerca del arsenal y no lejos de la frontera ucraniana, Timonovo y Soloti, han sido trasladados “a lugar seguro”, añadió.

Belgorod, que limita con la región ucraniana de Járkov, es una de las regiones rusas en las que se han producido más ataques desde el inicio de la campaña militar el pasado 24 de febrero.

A second "mysterious" fire was reported in the Belgorod Oblast of Russia in the city of Stary Oskol.#OSINT #UkraineRussiaWar #RussiaUkraineWar pic.twitter.com/ofxxqyUSvW

— OSINT (Uri) (@UKikaski) August 18, 2022