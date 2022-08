¿A la moda? Las provocadoras botas XXL de Rihanna que causaron revuelo (FOTOS)

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Rihanna ha mantenido un perfil relativamente bajo desde que dio la bienvenida a su primer hijo con A$AP Rocky en mayo de este año, pero tras unos meses alejada del foco mediático, la magnate de Fenty ha vuelto a dejarse ver con estilismos que podrían adelantar varias de las tendencias del próximo año.

Por Infobae

A principios de esta semana, RiRi dio una clase magistral fashionista mientras visitaba el restaurante de Emilio Ballato en el barrio de Nolita, vistiendo un auténtico little black dress debajo de una camisa blanca de Raf Simons y unos zapatos de satén adornados con cristales cortesía de The Attico.

Sin embargo, son las botas que usó durante otra salida a Manhattan el viernes, las que están destinadas a volverse virales. A pesar de las sofocantes temperaturas de agosto en Nueva York, la también empresaria multimillonaria optó por vestir un par de botas Y/Project hasta los muslos, un calzado que apareció en varias combinaciones de colores y materiales en la pasarela primavera/verano 2023 de la marca de moda francesa dirigida, actualmente, por Gleen Martens.

“Siempre tratamos de invitar a nuestros clientes a disfrutar de las prendas y jugar con ellas”, dijo el director creativo a Vogue sobre las muchas siluetas provocativas de la presentación. Y añadió: “Es un poco como las catedrales góticas, una vibra flamenca… como de brujas”.

La cantante combinó una versión de gamuza acampanada de las casi pantboots con una minifalda de jean de R13, una remera de los años 2003 que promociona el álbum de RZA de 2003, Birth Of A Prince, y, claro, un bolso vintage.

El estilista Jahleel Weaver obtuvo el bolso anaconda color pistacho de la colección Gucci primavera/verano 1996 de Tom Ford a través de Lab2022, un distribuidor especializado en la casa italiana y YSL. Como último accesorio optó por un brazalete de Briony Raymond con los símbolos de Piscis y Libra, sus respectivos signos zodiacales y los de A$AP.

Se trata de un estilismo que deja claro que Rihanna es la reina de la estética Y2K al lucir en este look de street style prendas que no todos se atreverían a combinar. De hecho, la estrella del pop nacida en Barbados es de las primeras, por no decir la primera, en sacar a la calle este calzado que se ha convertido ya en una de las apuestas más arriesgadas para la nueva temporada 2023.

Revolucionando su estilo y manteniéndose siempre a la vanguardia pero sin perder la clase, no cabe duda de que Rihanna se ha convertido en toda una reina de la moda y es una de las personas más influyentes de la cultura popular de nuestros tiempos. Además, sus looks nunca han sido aburridos ni demasiado conservadores, pero hay algo en la forma en que los aprovecha que sigue manteniendo una sutileza muy particular.