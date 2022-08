¡Escalofriante! Asesinó a su esposa en la noche de bodas y metió sus restos en una maleta (VIDEO)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Este es el escalofriante momento en que un esposo arrastra el cadáver de su esposa en una maleta después de asesinarla en su noche de bodas en Reino Unido.

Por Britta Zeltmann / The Sun

Traducción libre del inglés al español por lapatilla.com

Thomas Nutt, de 46 años, golpeó y estranguló a Dawn Walker de 5 pies antes de meter su cadáver en una caja y arrojarla a un campo.

Bradford Crown Court escuchó cómo el recién casado mató cruelmente a su novia en su noche de bodas, horas después de que se casaron, el 27 de octubre del año pasado.

Inicialmente escondió el cuerpo de su esposa en un armario en su casa, antes de romperle la pierna para poder meterla en el estuche que luego escondió entre los arbustos.

Las imágenes de CCTV publicadas por la policía de West Yorkshire muestran a Nutt arrastrando a Dawn fuera de su casa.

?? Warning, some viewers might find the content of this video distressing. Viewer discretion is advised.

A man who reported his wife missing has been sentenced to life after being found guilty of her murder. pic.twitter.com/BKqK7ueGei

— West Yorkshire Police (@WestYorksPolice) August 19, 2022