Pequeño oso fue rescatado luego de intoxicarse con “miel loca” (VIDEO)

Los osos, en su hábitat, suelen ser curiosos de todo lo que los rodea. Perceptivos y voraces, este mamífero está siempre atento a su periferia para cuidar a sus pares y su propio cuerpo ante una posible amenaza. Aunque por lo general no suelen ser animales activos, que de por sí liberen demasiada energía durante el día, estos ejemplares de gran tamaño se toman su tiempo para poder descansar y también, como el resto de su especie, alimentarse en momentos puntuales de cada jornada.

Por La Nación

En un caso inusual, que tuvo lugar en Turquía, en la provincia de Duzce, una región ubicada en el Mar Negro, al noreste del país, un oso cachorro se dispuso a alimentarse a base de miel de un panal. Lo que parecía una circunstancia típica del día, se convirtió en algo que cambiaría por completo el comportamiento del animal: la miel se encontraba adulterada con un componente alucinógeno.

A brown bear cub wobbled and whined as she sat belly-up in the back of a pick-up truck after people rescued the visibly-debilitated animal from the forest. The cub is believed to have been intoxicated after eating an excessive amount of 'mad honey' https://t.co/baMFU9rzNq pic.twitter.com/OyXQGGfIYi

— Reuters (@Reuters) August 12, 2022