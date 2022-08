“Sin piedad”: Un cercano a Putin pidió la eliminación de la población ucraniana

El embajador de Rusia en Viena, Mikhail Ulyanov, pidió la eliminación de la población ucraniana. “Sin piedad con la población ucraniana”, expresó el diplomático de Vladimir Putin en su cuenta de Twitter.

Por: Infobae

De acuerdo a lo informado por medios ucranianos, el ruso criticó que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, solicitara asistencia militar a los Estados Unidos. Fue cuando comentaba al respecto que lanzó la amenazante frase que luego eliminó de la red social.

Sin embargo, Oleg Nikolenko, portavoz de la cancillería ucraniana, se hizo eco de la publicación y respondió también en Twitter: “El embajador de Rusia, Mikhail Ulyanov, pide la eliminación de la nación ucraniana. Este lenguaje genocida no debe ser tolerado“.

Y agregó: “Hacemos un llamado a toda la comunidad diplomática en Viena a boicotear a Ulyanov y declararlo persona non grata”.

Russia’s Ambassador Mikhail Ulyanov is calling for the elimination of the Ukrainian nation. This genocidal language must not be tolerated. We call on the entire diplomatic community in Vienna to boycott Ulyanov, and on the host country, Austria – to declare him persona non grata. pic.twitter.com/tbCTW4dU6s

