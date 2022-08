¡En ascenso! Esthefany Kolman cautiva la pantalla chica

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Cada mañana Esthefany Kolman cautiva a la audiencia. La joven venezolana es una de las presentadoras de Lo Actual, programa matutino de espectáculos en el que su belleza, frescura y personalidad se hacen sentir.

Con apenas 25 años, la carismática joven tiene en su haber la conducción de espacios en la televisión venezolana, algunos de ellos con proyección internacional. Así, su primer acercamiento en la pantalla fue haciendo algunas ediciones para Zona VIP en IVC (2018), también formó parte de TVV y VIVOPLAY (2019-2020) con un programa de noticias, entretenimiento y entrevistas.

Su ingreso a Televen fue como ancla de las emisiones de farándula y entretenimiento en Lo Actual, sección de El Noticiero Televen, en 2019. Su estilo y la forma de manejar entrevistas a artistas y personalidades hicieron que se diera el cambio para el programa en el que funge como co-animadora de lunes a viernes de 9:00 a 10:00 a.m.

Cursa estudios de Idiomas Modernos en la Universidad Metropolitana, pero debido a la falta de tiempo por el trabajo y otros compromisos los puso en pausa y pronto espera poder retomar la carrera.

Desde pequeña, Esthefany quería ingresar al medio artístico y la puerta de entrada para darse a conocer fueron los concursos de belleza y el modelaje; experiencias que disfrutó entre 2016 y 2018 con participaciones en el Miss Miranda, La Magia de ser Miss, Sambil Model y la primera edición de El Concurso By Osmel Reality.

“Lo hice por exposición mediática y como experiencia, y aunque me encantaba el modelaje mi norte era ser presentadora”, advierta esta inquieta joven que también fue Chica Polar entre 2019 y 2021.

Ha trabajado para Most Wanted (Panamá), Jump, Stelle&Fortuna, entre otros. Actualmente trabaja como embajadora de Embutidos Millennium y Páramo Café, y es imagen de Lahoud Skin Clinic; también es imagen de la marca panameña Bonage.

“Nunca me cerré ni me cerraré a los retos en cualquier área del entretenimiento, quiero ser una artista integral. He tomado cursos de actuación y me interesa ese mundo también. Pero donde me encuentro en este momento me siento feliz , ser presentadora me llena, estoy como pez en el agua y tengo el propósito de seguir avanzando en mi trabajo”, acota.

Además de cursos de actuación y dicción, ha realizado cursos de locución y como apasionada del mundo radial espera llegar pronto a tener su propio espacio.Esthefany se mantiene muy activa en las redes sociales, ventana que muestra su cotidianidad en casa, su gran amor: la familia, su trabajo en los estudios de televisión y una de sus grandes pasiones: los deportes ecuestres, ya que además de montar caballo, practica el Team Penning.

“Mi familia es todo, es mi pilar, es mi gran amor. Gracias a los valores que me han inculcado mis padres sé que cualquier reto lo debo asumir con pasión y responsabilidad; y siempre ser feliz con lo que haga”, finaliza Esthefany, a quien se puede seguir en sus redes sociales como @esthefanykolman