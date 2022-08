Trabajadores guariqueños se mantienen en las calles exigiendo eliminación del instructivo Onapre

Trabajadores de los sectores salud y educación tomaron nuevamente las calles de San Juan de los Morros de manera pacífica, para exigir el pago completo de sus beneficios laborales, que han sido ignorados por el régimen de Nicolás Maduro.

Corresponsalía lapatilla.com

Desde la Plaza Los Samanes de la capital del estado Guárico, el personal se concentró para protestar por el incumplimiento de las remuneraciones acordadas en la contratación colectiva, además de solicitar la eliminación del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) y no el cambio de su directiva.

“Ese es el problema hasta los actuales momentos, que las cláusulas no las cancelan. Por ejemplo, en la cláusula de uniforme eran 1.300 bolívares y nos pagaron solo 200, quedando una deuda de 1.100 bolívares, cuestiones que no pueden ser porque eso está consagrado en la Constitución y la ley, que los pagos son progresivos y no se puede disminuir el salario de los trabajadores. Asimismo, a los jubilados, pensionados y sobrevivientes no les han cancelado el bono recreacional que le corresponde todos los 29 de mayo. Ya estamos en el mes de agosto y ellos pretenden que se lo van a pagar, pero no se sabe cuándo”, indicó José García, miembro del Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos del Sector Salud (Sunep-Sas).

Del mismo modo, los profesionales de la educación manifestaron que solo una parte de sus agremiados ha recibido la cancelación completa del bono de vacaciones, cuyo pago del 100% fue anunciado la pasada semana por la administración de Maduro y no se ha cumplido en su totalidad.

“La situación no es nada fácil porque mientras el gobierno nacional tenga en sus manos un instructivo maléfico, que está acabando con todas las cláusulas contractuales, nosotros no tenemos nada. Si recibimos un bono, una ayuda o una compensación, eso no es lo real. Los real son las cláusulas que las han disminuido, que no las han quitado, aquellas que tenían incidencia salarial”, puntualizó García.