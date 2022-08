Así cotizan el dólar los comerciantes de Caracas y La Hoyada

Posteado en: Actualidad, Economía

El hábito de fijar los precios por la tasa paralela en lugar de la oficial del BCV, es un hábito que persiste en los comerciantes de Caracas, y La Hoyada no es la excepción.

Por 2001online.com

El equipo de 2001 realizó un recorrido por La Hoyada y los consumidores señalaron que los comercios del sector fijan los precios por el dólar paralelo.

Marisol Hidalgo indicó que en la zona predomina el dólar paralelo, algunos comerciantes ponen el dólar a Bs 6,9 y otros a Bs 7. No cumplen con la norma de la tasa del BCV y eso se ve en negocios de ropa. “Compré dos pares de medias y un bóxer por Bs 42 y el dólar estaba a Bs 7, en un negocio cerca del mercado. Redondean a Bs 7”.

Comentó que al pagar por el punto de venta cobran Bs1 o Bs 2 más, “ponen como excusa que el punto no es de ellos, que el banco cobra comisión. Eso es en los negocios y los buhoneros. Es recargo y no respetan las ofertas. Pagar en bolívares es peor, es preferible tener dólares. Yo siempre pregunto, si tengo bolívares por qué me vas a cobrar en dólares”.

Destacó que en el Mercado de La Hoyada, panaderías y sitios de comer predomina el paralelo.

Abastos

Dulce Castillo afirmó que los comerciantes usan la tasa paralela en los precios. “Es el que predomina y lo cobran a Bs 7, en los abastos se ve. La mayoría pone el cartel con el dólar BCV y el vivo lo cobra a Bs 7, en los víveres, harina de maíz, granos, queso”.

Acotó que al pagar con débito le cobran un porcentaje más, “a veces Bs 2 o Bs 3, eso es un recargo. Yo no reclamo, me voy a otro sitio. Los comerciantes dicen que ellos no van a perder, ¿y uno sí? Pagar en dólares es más barato que pagar en bolívares, pero no ganamos en dólares”.

Keisy Hernández indicó que los comerciantes siempre usan el dólar que esté más alto, el paralelo es el que predomina. “Lo cobran a Bs 7, lo pagué ahorita así, y por punto lo cobran a Bs 7,5 porque el aparato es de otra persona. El paralelo se ve en piñaterías y en tiendas de ropa y zapatos más que todo”.

Expresó que por punto de venta siempre le cobran un porcentaje adicional, “un recargo de Bs 2. Dicen que el dólar sube o baja y ellos pierden. No se respetan las ofertas, es más caro pagar en bolívares. A veces no compro cuando me dicen eso porque me molesta”.

Yulimar López señaló que el paralelo es el que predomina en La Hoyada, “lo ponen a Bs 7, en las tiendas de zapatos y ropa. Siempre por el punto de venta cobran un recargo de Bs 2. Es más barato pagar en dólares porque no respetan las ofertas que ofrecen”.

Alexandra Rodríguez dijo que la tasa paralela predomina en La Hoyada, en las tiendas de ropa y zapatos porque en charcuterías y cosas así trabajan con el BCV. Pagar con tarjeta siempre es más caro, si el dólar está en Bs 6,5 lo cobran a Bs 7. En bolívares es un precio y en dólares es otro. Es más caro pagar en bolívares, prefiero pagar en dólares”.

50% y 50%. Angie Hernández indicó que algunos comerciantes trabajan con el dólar BCV y otros con el paralelo. “Yo diría que están 50% y 50%. Los que usan el paralelo lo aceptan a Bs7 en tiendas de ropa y zapatos más que todo.

Con respecto a las ofertas, señaló que al pagar por el punto de venta le han recargado de B1 a Bs 2, “o simplemente me dicen que no me dan la promoción porque no tengo dólares. Uno está resignado, es algo frecuente”.