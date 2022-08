El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 22 de agosto de 2022

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Miras para todos lados y no sabes hacia donde enfocar tu atención. Y es que quieres hacer varias cosas a la vez, algo poco congruente tratándose de ti. Eres multifacético, es cierto, pero necesitas hacer una cosa a la vez, hacerlo bien, disfrutar el proceso y llenarte de las mieles del éxito. Así que paso a paso, Aries.

Tauro

¿Eres esa persona que te gustaría tener cerca? ¿De esas de las que te enamorarías? ¿A las que le contarías tu historia y esperarías un buen consejo? ¿Esa persona solidaria que está en las buenas y en las malas? ¿Que no es tóxica y que simplifica la vida de otros? ¿No? ¿Que esperas? Trabaja en serlo.

Géminis

A veces pensamos que sino somos capaces de dar un buen consejo no ayudamos a otros. Nada más lejos se la realidad. Ayudar a otros no siempre es guiar o aconsejar, Basta con estar, con tomar su mano y hacerle sentir que no está solo. Hoy alguien muy querido necesitará tu apoyo. Ya sabrás que haces.

Cáncer

Llevas algunas cargas familiares que no te pertenecen y lo peor es que cada día pesan más. Todo inicio con intención de ayudar, pero la comodidad y la falta de posibilidades de independencia han hecho que sea más difícil soltar. Llego el momento de hacerlo y de que cada uno asuma la responsabilidad sobre su propia vida.

Leo

No solo mereces lo que deseas, mereces mucho más. Y si lo crees lo atraes o lo puedes construir. No limites tus posibilidades ni los deseos. Pide en grande y tendrás en grande. No hay nada más poderoso que un pensamiento, y si tienes fe en el, lo decretas a diario y permites que fluya lo convertirás en realidad.

Virgo

Quejarse: no está mal desahogarse de vez en cuando. Liberarnos de algún problema al contárselo a algún amigo o familiar, pero hacerlo constantemente en lugar de aportar, resta. Vivir en una queja permanente agobia al que lo hace y aleja al que escucha. Es muy tentador sacar eso que tanto te oprime, pero todo en exceso es dañino. Contrólate.

Libra

¿Necesitas ayuda? Búscala, pídela. ¿Que es lo peor que puede suceder? ¿Que te digan que no? Piensa que también podrían decirte que si. No te niegues ninguna posibilidad, abre tu mente y tú corazón, pero sobretodo confía. La tendencia es que se abran puertas que hasta ahora pensabas que estaban cerradas. Tócalas.

Escorpio

Acepta lo que venga. Surgirán nuevos compromisos, demasiados diría yo, pero eres fuerte, decidido, perseverante, responsable y mucho más. Una persona capaz de hacer lo que tenga que hacer y más. Con grandes capacidades y habilidades. Es momento de aplicarlo, pero necesitas estar alerta, vendrás grandes desafíos y una que otra derrota. ¿Pero que importa? Serán más los éxitos.

Sagitario

“Me da flojera”. Frase muy común en determinados momentos de tu vida. Y ¿a quien no le dan flojera algunas veces? Puedes relajarte de vez en vez, pero siempre, no. Levántate, sacúdete esos deseos de no hacer nada y entra en acción. Comienza con pequeñas actividades, una vez que se hayan convertido en rutina podrás ir tras lo más importante.

Capricornio

Hoy desde que te levantas, no paras. Quieres comerte el mundo. Basta de posponer o de dejar lo importante en las manos de otros. Lo que haya que hacer lo haces tú, y lo harás tan bien que en poco tiempo obtendrás las recompensas que te merece, es más, tendrás respeto y reconocimiento, posibles ascensos o premios por tu labor. La clave es no detenerte, porque lo que viene es grande, muy grande.

Acuario

Enfócate en tus metas personales. Hazte promesas, establece compromisos a corto, mediano y largo plazo. A medida que alcances uno te sentirás motivado para lograr el otro. Durante el proceso se generoso y ayuda a otros a al alcanzar sus metas también. Sino te perjudica lo puedes hacer. El universo te regresará tu bondad con creces.

Piscis

Hay quienes tienen todo para sentirse pleno, pero sus expectativas son tan altas que se están insatisfechos por todo, hasta consigo mismos. Si bien es cierto que siempre puede haber más y mejor, también lo es que hay que agradecer lo que se tiene. Así que mientras logras tus metas, agradece y disfruta lo has logrado. Es una ecuación simple: más agradecido, más bendecido.